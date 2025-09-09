Cirsa aconsegueix 187 milions d’euros de benefici operatiu el segon trimestre, un 9,2% més

Cirsa, multinacional del sector del joc i l’oci amb seu a Terrassa, ha tancat el segon trimestre del 2025 amb uns ingressos d’explotació de 579 milions d’euros i un benefici operatiu de 187 milions. Les xifres suposen un increment de l’11,3% en ingressos i del 9,2% en el benefici respecte al mateix període del 2024. Segons la mateixa firma, s'han superat de nou els seus millors registres trimestrals, sumant 68 trimestres consecutius de creixement, amb l'excepció de la pandèmia.
El grup va debutar a borsa el 9 de juliol amb un preu de sortida de 15 euros per acció. En un comunicat emès aquest dimarts , la firma terrassenca assenyala que l’operació, que va comptar amb més de 250 inversors institucionals, va registrar una sobredemanda vuit vegades superior a l’oferta i es va estructurar en una emissió de noves accions per un import de 400 milions d’euros i en la venda de títols existents per valor de 53 milions. Amb això, el free-float va quedar fixat en el 18%.
Amb part dels recursos obtinguts, la companyia ha destinat 373 milions d’euros a la reducció del deute, la qual cosa, sumada a la injecció de capital prèvia, ha permès rebaixar el palanquejament en més de 700 milions i situar-lo en 2,68 vegades sobre l’Ebitda.
Segons el president executiu de Cirsa, Joaquim Agut, “els primers resultats com a grup cotitzat han estat molt positius i en línia amb els històrics, gràcies al compromís dels nostres empleats i a l’execució de l’estratègia centrada en el client i la productivitat”.
Resultats per divisions
Pel que fa a les divisions de negoci, la companyia subratlla la renovació d’instal·lacions a diversos casinos, com el de Marbella, el de Cuitláhuac (Mèxic) i el Fantastic Lima (Perú). En el mercat espanyol, els nous models de màquines Manhattan Mirage han tingut una bona acollida i han impulsat els ingressos de la divisió d'slots, mentre que a Itàlia s’han aplicat mesures per millorar els resultats en un entorn de mercat complex.
En l’àrea de joc en línia i apostes esportives, la companyia ha registrat un increment del 63% en ingressos i del 120% en l’Ebitda respecte al segon trimestre del 2024. El bon rendiment en els mercats principals, com són Espanya i Itàlia juntament amb les adquisicions del 2024, Apuesta Total (el Perú) i Casino Portugal (Portugal), van impulsar part d'aquest creixement.
Al juny es va signar un patrocini estratègic amb el Liverpool FC que permetrà l'ús dels actius de marca del club i activacions digitals en totes les geografies on opera la idvisió.