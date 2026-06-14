Communia SCCL rep finançament europeu per impulsar la connexió de webs amb xarxes socials descentralitzades

La cooperativa tecnològica terrassenca Communia SCCL ha rebut finançament del programa europeu Next Generation Internet (NGI), gestionat per la fundació NLnet amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta aportació econòmica permetrà impulsar un projecte de programari lliure destinat a facilitar la connexió entre pàgines web i les anomenades xarxes socials descentralitzades del Fedivers, un conjunt de plataformes que funcionen sense una empresa central que les controli.
Els recursos obtinguts es destinaran a millorar el mòdul ActivityPub per a Drupal, una de les plataformes de gestió de continguts més utilitzades per crear i administrar llocs web. ActivityPub és l'estàndard tècnic que permet que diferents serveis digitals del Fedivers es comuniquin entre ells i comparteixin continguts. Gràcies a aquesta tecnologia, una pàgina web pot interactuar amb xarxes socials obertes de manera similar a com ho fan plataformes comercials com X o Facebook, però sense dependre d'una empresa propietària.
Segons explica la cooperativa, el projecte no parteix de zero, sinó que amplia una eina ja existent. El treball es desenvoluparà conjuntament amb altres equips de desenvolupadors i inclourà diverses millores: reforçar la comunicació entre webs i xarxes socials federades, facilitar-ne l'ús des de dispositius mòbils, millorar la difusió dels continguts, simplificar la instal·lació de l'eina i ampliar la documentació disponible per als usuaris.
L'objectiu és que qualsevol comunitat, entitat, associació o grup de persones pugui incorporar-se amb més facilitat al Fedivers i gestionar els seus espais digitals amb més autonomia. La iniciativa també vol sumar esforços amb altres projectes que treballen per preservar Internet com un espai obert, col·laboratiu i orientat a les necessitats socials, en lloc de dependre exclusivament dels interessos comercials de les grans plataformes tecnològiques.
La incorporació d'aquestes millores pot facilitar que les organitzacions que utilitzen Drupal tinguin una presència més senzilla i independent en les xarxes socials descentralitzades. Segons Communia SCCL, el desenvolupament es coordinarà amb altres projectes similars i continuarà evolucionant en funció de les necessitats que es detectin dins de l'ecosistema del Fedivers.
La proposta, seleccionada per la fundació NLnet, posa especial atenció a fer que aquestes eines siguin més accessibles tant per a les persones usuàries com per als equips tècnics que gestionen els webs. La simplificació dels processos d'instal·lació, la millora de la documentació i la possibilitat d'utilitzar aplicacions mòbils podrien contribuir a una adopció més àmplia del Fedivers.
Darrere d'aquesta iniciativa hi ha també una aposta per la sobirania digital, és a dir, perquè persones i organitzacions tinguin més control sobre les seves dades, els seus canals de comunicació i les eines que utilitzen. Els impulsors del projecte consideren que la descentralització pot contribuir a construir un Internet més divers, plural i adaptat a les necessitats reals de les comunitats. Communia SCCL preveu que aquest sigui només el primer pas d'un conjunt més ampli d'actuacions relacionades amb el Fedivers.