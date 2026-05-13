Vaga convocada a la planta de Puig a Vacarisses

La secció sindical de la CGT a la planta de Puig de Vacarisses ha convocat una vaga de 24 hores pel pròxim 20 de maig per als tres torns de treball de la fàbrica. El sindicat explica que la protesta respon a la “disparitat de compensació econòmica entre col·lectius de la mateixa empresa”, una situació que, segons denuncia, la direcció no ha resolt malgrat les reclamacions de la plantilla.
La convocatòria, però, no compta amb el suport unànime de la representació sindical del centre. Segons ha pogut saber aquest diari, altres sindicats presents a la fàbrica no comparteixen la necessitat d’anar a la vaga en aquests moments i discrepen de l’estratègia impulsada per la CGT.
La protesta arriba en un moment clau per a la companyia catalana, que estudia una fusió amb la multinacional nord-americana Estée Lauder. Segons la CGT, aquesta operació podria situar el grup resultant entre els principals competidors mundials de L’Oréal en el sector de la cosmètica i la perfumeria.
El sindicat afirma que l’empresa “ha ignorat reiteradament” les peticions per homogeneïtzar les condicions econòmiques entre treballadors i assegura que, davant la manca de negociació, han optat per anar a la vaga. A més de l’aturada, la CGT preveu concentracions davant la seu corporativa de Puig, situada a la plaça Europa de l'Hospitalet de Llobregat.
La planta de Vacarisses produeix productes cosmètics i de cura de la pell per a marques com Isdin, Charlotte Tilbury, Byredo, Loto del Sur, Dries Van Noten, L'Artisan Parfumeur i Uriage.
La secció sindical de la CGT emmarca la protesta en un context de “beneficis rècord” i assegura que la companyia s’ha revaloritzat en 1.000 milions d’euros durant l’últim mes. Adverteix que, si no hi ha propostes “suficients” per part de l’empresa, podrien valorar altres mesures.
