El Cel de les Oques i Masia Can Ametller, exemples a Europa de bones pràctiques d’eficiència energètica en restauració

La Cambra de Comerç de Terrassa tanca dos anys de treball en un projecte europeu per impulsar l'eficiència energètica al sector HORECA amb un balanç que situa dues empreses de la demarcació com a referents continentals. El restaurant terrassenc El Cel de les Oques i la Masia Can Ametller, de Sant Cugat del Vallès, han estat presentats a Brussel·les com a casos d'èxit en la conferència final del programa LIFE EE4HORECA.
La Cambra ha participat des del setembre del 2024 en aquest projecte europeu, desenvolupat conjuntament amb entitats de set països —Bèlgica, França, Itàlia, Àustria, Espanya, Alemanya i Letònia— amb l'objectiu d'accelerar l'adopció de mesures d'eficiència energètica entre les petites i mitjanes empreses de tota la cadena de valor HORECA, que inclou hotels, restaurants, servei d’àpats, proveïdors, distribuïdors i altres agents vinculats.
La cloenda del projecte s'ha celebrat a Brussel·les, on El Cel de les Oques i la Masia Can Ametller han compartit les seves experiències en la implantació de mesures per reduir els consums, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos, la reducció de la la petjada ambiental i el compromís amb el territori. Les dues empreses han estat reconegudes com a exemples de com la sostenibilitat pot convertir-se també en un factor de competitivitat.
La responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible de la Cambra de Comerç de Terrassa, Marianella Pereira, destaca que el projecte "ha permès acostar el coneixement i les eines europees a les necessitats reals de les empreses del sector" i assegura que els dos establiments demostren que "la sostenibilitat és un repte però també una oportunitat per millorar la competitivitat i la resiliència dels negocis".
Treball participatiu
La Cambra ha tingut un paper rellevant més enllà de la difusió del programa. Juntament amb la Cambra d'Espanya, ha coordinat la metodologia dels espais de treball participatiu i ha liderat l'organització de cinc grups de treball desenvolupats a Espanya, França, Itàlia, Alemanya i Letònia orientats a avaluar la transferibilitat de bones pràctiques, analitzar els mapes de la cadena de valor treballats en el projecte, identificar reptes del sector i valorar la potencialitat de crear models de negoci més sostenibles.
Un dels pilars del projecte ha estat la metodologia Living Lab, un model col·laboratiu basat en la posada en comú i l’intercanvi de coneixements i experiències en un entorn d’experimentació. La Cambra de Terrassa ha liderat aquest model de treball, que a Espanya es va traduir en tres sessions celebrades entre l'abril i el juny del 2025 amb la participació de 34 entitats, entre les quals hi havia pimes del sector HORECA, gestors energètics, consultories, distribuïdors, hotels, restaurants, cambres de comerç i organitzacions empresarials.. Entre les 20 pimes presents, 14 eren de la província de Barcelona i nou pertanyien a la demarcació de la Cambra de Terrassa. En el conjunt dels set països participants, els Living Labs han mobilitzat 215 persones.
El projecte també ha apostat per la formació. Durant l'octubre del 2025, la Cambra va impartir sessions específiques a 12 empreses sobre gestió energètica, eficiència, oportunitats d'estalvi i eines per aplicar millores als negocis. Paral·lelament, va organitzar una jornada sectorial a la Masia Can Ametller que va reunir 62 professionals per debatre sobre competitivitat, innovació i sostenibilitat en la restauració.
Per a Pereira, el balanç final confirma que "l'eficiència energètica és un factor estratègic per al sector HORECA", no només des del punt de vista ambiental, sinó també com una eina per millorar la gestió empresarial i preparar els negocis davant els reptes climàtics, energètics i regulatoris.