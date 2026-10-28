La Cecot i el FERA insten els partits a desencallar la llei dels directius públics

El Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA), del qual forma part la Cecot, insta els grups parlamentaris a arribar a un acord que permeti la tramitació de la Llei de la Direcció Pública Professional (DPP) "sense excuses i amb generositat". L’entitat alerta que el projecte podria decaure si no hi ha consens polític o si prospera una esmena a la totalitat, fet que obligaria a retornar el text al Govern i aturaria el procés legislatiu.
En un comunicat publicat aquest dimecres, el FERA defensa que la professionalització dels directius públics és una peça clau per reformar i modernitzar l’Administració. Per això, demana als partits que facilitin el debat parlamentari i no ajornin la regulació d’aquesta figura. "No estem reclamant que el text del projecte de llei de la DPP s’aprovi tal com és ara. Només reclamem que es debati sense més dilacions, i que s’hi facin els canvis que convinguin", exposen des del FERA.
El fòrum considera que la direcció pública professional necessita una llei pròpia i rebutja que la qüestió es posposi fins a la tramitació d’una futura llei de l’ocupació pública catalana. Segons argumenta, la DPP té una naturalesa organitzativa que requereix una regulació independent.
El FERA també recorda que la professionalització dels directius públics figurava entre les deu reclamacions de l’Acord de la Societat Civil per a la Reforma de l’Administració, subscrit el novembre del 2024 per més de 300 entitats a la Llotja de Barcelona.
El juliol passat, el fòrum ja va celebrar l’aprovació del projecte de llei per part del Govern com a primer pas per incorporar directius professionals al capdavant de l’Administració de la Generalitat. Ara reclama als grups parlamentaris que negociïn amb voluntat d’entesa per evitar que el text decaigui i es perdi l’oportunitat d’avançar en aquesta reforma.