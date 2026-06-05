El grup suís Givaudan adquireix la majoria d'Eurofragance

La multinacional vallesana especialitzada en la creació de fragàncies Eurofragance ha anunciat aquest divendres un acord amb el grup suís Givaudan pel qual aquest adquirirà una participació majoritària de la companyia. L’operació, els termes de la qual no s'han fet públics, està pendent dels processos reguladors habituals.
Segons han explicat ambdues empreses en els respectius comunicats, l’acord suposa un pas clau en l’estratègia de creixement internacional d’Eurofragance, amb l’objectiu d’ampliar la seva presència i capacitats en mercats de tot el món, especialment en regions d’alt creixement.
Malgrat el canvi en l’estructura accionarial, Eurofragance continuarà operant com a marca independent, mantenint la seva identitat, organització i cultura empresarial. La companyia, fundada a Barcelona el 1990 i amb més de 600 treballadors, conservarà així el seu enfocament creatiu i la seva agilitat operativa, alhora que es beneficiarà de la plataforma global de Givaudan.
Des de la direcció de la firma vallesana, Santiago Sabatés, que continuarà com a president i accionista, ha destacat que l’acord obre “un nou capítol” en la trajectòria de la companyia que li permetrà assolir noves quotes i continuar impulsant la innovació en el desenvolupament de fragàncies.
Per part de Givaudan, el president de Fragrance & Beauty, Maurizio Volpi, ha subratllat que Eurofragance és un actor reconegut en el segment de la perfumeria fina i amb una forta presència en mercats de creixement, i ha remarcat que la integració reforça les capacitats conjuntes en fragància fina.
L’operació també té una dimensió econòmica rellevant: tot i que els termes de l'acord no es revelaran, segons Givaudan, el negoci d’Eurofragance hauria representat aproximadament 185 milions de francs suïssos en vendes addicionals proforma el 2025.
Amb seu a Sant Cugat del Vallès i planta de producció a Rubí, Eurofragance manté una forta presència industrial i creativa internacional, amb fàbriques a Espanya, Singapur i Mèxic, socis de producció a la Xina i la Índia i una àmplia xarxa de centres creatius. La companyia treballa en perfumeria fina, productes de cura personal i fragàncies per a la llar i l’ambient.
Amb aquesta operació, el grup suís reforça la seva posició en el segment de fragàncies i bellesa i accelera la seva estratègia de creixement en mercats locals i regionals, mentre que la firma vallesana s’integra en un ecosistema global sense perdre autonomia operativa, defensen ambdues parts.
Eurofragance va tancar l’exercici 2025 amb una facturació superior als 200 milions d’euros i un increment del 16% en termes comparables respecte a l’any anterior.
Per la seva banda, el 2025 Givaudan donava feina a més de 17.500 persones a tot el món i va aconseguir 7.500 milions de francs suïssos en vendes.