Terrassa busca projectes emprenedors que poden transformar el sector de la salut

Les iniciatives emprenedores i empreses emergents que desenvolupen solucions innovadores en l'àmbit de la salut poden optar a un nova edició de l'Open Innovation Day Salut, un projecte impulsat per l'Ajuntament de Terrassa i la Cecot i amb el suport de la Diputació de Barcelona per donar visibilitat als seus projectes i establir contactes amb empreses consolidades i potencials finançadors. La convocatòria s'ha fet pública aquest divendres i la presentació de candidatures estarà oberta fins al 30 de setembre.
Un cop finalitzat el termini, les iniciatives seleccionades participaran en un procés d’acompanyament i preparació que culminarà amb l’elecció de 15 projectes per participar en diferents sessions de treball. D’aquests, vuit seran escollits per intervenir en l’acte de cloenda, previst per al 17 de novembre, on presentaran les seves propostes en format "elevator pitch" (micropresentacions) davant d’empreses consolidades del sector, agents de l’ecosistema innovador i entitats vinculades al finançament empresarial.
L’objectiu és que les empreses emergents puguin donar a conèixer els seus projectes, establir contactes amb possibles socis i clients i generar noves oportunitats de negoci i col·laboracions estratègiques.
La iniciativa s’emmarca en les accions de promoció de la innovació i l’emprenedoria impulsades a la ciutat, amb la voluntat de consolidar Terrassa com un pol d’atracció de projectes d’alt valor afegit en l’àmbit de la salut.
El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa, Joan Salvador, assegura que la convocatòria vol "identificar i impulsar projectes amb capacitat de transformar el sector" i, alhora, facilitar la seva connexió amb empreses i agents de l’ecosistema. Segons el regidor, aquesta iniciativa permet detectar talent emergent, acompanyar-lo en el seu desenvolupament i crear oportunitats reals de creixement i col·laboració. "Des de l’Ajuntament treballem per crear les condicions que posicionin Terrassa com un entorn favorable a la innovació en salut", afirma.
Per la seva banda, el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, destaca que "la innovació només genera valor quan connecta amb les necessitats reals de les empreses". En aquest sentit, considera que l’Open Innovation Day Salut ofereix un espai perquè empreses emergents i organitzacions del sector comparteixin reptes, explorin noves solucions i estableixin aliances que contribueixin a accelerar la innovació i la competitivitat empresarial.