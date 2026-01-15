El nombre d'aturats de llarga durada a Terrassa disminueix un 8,4% el 2025

Terrassa va tancar el 2025 amb 566 aturats menys que en finalitzar el 2024 i un descens interanual relatiu del 4,72%. La xifra d'aturats de llarga durada encara s'ha reduït amb més força. El nombre d'egarencs sense feina que fa més de dotze mesos que estan a l’atur ha passat dels 6.361 el 31 de desembre del 2024 als 5.825 de finals del 2025, segons recullen els informes mensuals sobre l'evolució de l'atur registrat a Terrassa del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat. Així, els desocupats de llarga durada han experimentat una davallada d’un 8,43% a la ciutat.
En paral·lel, el pes dels aturats de llarga durada sobre el total de desocupats de Terrassa també ha minvat: ho ha fet en una mica més de dos punts percentuals. Ara fa un any, les persones que feia més de dotze mesos que no tenien feina representaven un 53% del total de 12.003 desocupats. Ara s'apropen més a la meitat: representen un 50,93% del total d'11.437 aturats.
La disminució de la xifra d'aturats de llarga durada ha estat més intensa, en percentatge, en la població masculina que la femenina. En els homes, ha caigut un 10,08%, passant de 2.282 a finals del 2024 a 2.052 a finals del 2023 (-230). Elles han registrat un descens menor, del 7,91%, passant de 4.097 dones amb més d'un any a l'atur a 3.773 (-324).
Més de la meitat de les dones inscrites continuen en situació prolongada
La majoria d'aturats a la ciutat són dones (59,40%) i la majoria dels desocupats de llarga durada també, però amb encara més diferència. I és que en aquest camp arriben al 64,77%.
Encara més, actualment més de la meitat de les dones sense feina a Terrassa fa més d'un any que estan a l'atur. La proporció de dones aturades de llarga durada sobre el total de dones aturades és d'un 55,53% (fa un any era d'un 57,60%), onze punts més que el pes dels homes aturats de llarga durada sobre el total d'homes aturats, que és d'un 44,20% (en acabar el 2024 era d'un 46,36%).
Per grups d'edat, la xifra d'aturats de llarga durada a Terrassa ha disminuït en totes les franges l'últim any: un 23,42% en els menors de 25 anys, un 12,12% en el tram entre 25 i 44 anys i un 6,72% entre els majors de 45.
La majoria dels aturats de llarga durada a Terrassa fa més de dos anys que estan a l'atur, és a dir, són aturats de molt llarga durada. Els que hi porten entre 12 i 24 mesos són 1.612 i els que superen els 24, 4.213. De fet, el 36,84% dels aturats terrassencs obtenen una antiguitat de la demanda superior als dos anys, en una proporció que resulta més accentuada entre les dones (40,96%) que no pas els homes (30,80%).
El nombre de terrassencs aturats de molt llarga durada s'ha reduït respecte del 2024 en 33 persones (-0,78%) però el seu pes sobre el total ha crescut, ja que fa un any era d'un 35,37%.
Si ens centrem en els aturats de Terrassa segons durada de la demanda, s'han registrat descensos en tots els trams, principalment en la franja d'entre 12 i 24 mesos, passant de 2.115 desocupats a finals del 2024 a 1.612 a 31 de desembre del 2025, és a dir, 503 menys (-23,78%). En el grup de fins a sis mesos, hi ha hagut un descens de 28 persones (-0,70%), fins als 3.982. El tram entre sis i dotze mesos, només s'ha reduït en dues persones (-0,12%), fins a les 1.630.