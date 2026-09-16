L’Autcat demana a la Generalitat que reforci el suport als autònoms: "Hem de fer més fàcil emprendre"

L’Autcat demana que se subvencioni o bonifiqui la tarifa plana dels autònoms amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, es cobreixin les seves quotes durant els primers 60 dies d’incapacitat temporal i se subvencioni la Seguretat Social dels treballadors que els substitueixin durant una baixa. L’organització vinculada a la Cecot ha situat aquestes tres mesures com a prioritàries dins d'un paquet de propostes que ha traslladat al conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
L'entitat reclama reforçar el suport als autònoms i facilitar tant l’inici com la consolidació de l’activitat. A més, considera que Catalunya necessita una política pròpia en aquest àmbit per evitar desavantatges respecte d’altres comunitats autònomes.
L'Autcat destaca que Catalunya ha tancat l’agost amb 583.001 persones afiliades al règim especial de treballadors autònoms (RETA), 12.234 més que un any enrere. Del total, unes 74.000 estaven acollides a la tarifa plana el mes de març. L'organització lamenta, però, que fins i tot amb la quota reduïda estatal, els nous autònoms assumeixen una despesa mensual d’uns 80 euros, que s’aproxima als 90 euros si s’hi afegeix el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), "mentre que altres comunitats autònomes compensen aquest cost amb pressupost propi".
L’entitat també posa el focus en la continuïtat dels negocis. Segons les dades que ha traslladat, cinc de cada deu autònoms tanquen abans de complir tres anys d’activitat. Per això, defensa que les polítiques públiques no es limitin a facilitar l’alta, sinó que també ajudin a superar les situacions que poden posar en risc la continuïtat d’un projecte.
En aquest sentit, l’Autcat ha incorporat al document lliurat a la Generalitat exemples de mesures que ja s’apliquen en altres comunitats. Entre aquestes hi ha els models de quota zero d’Andalusia i Aragó, les mesures de suport a les zones rurals i en risc de despoblament d’Astúries, el Plan Respaldo Autónomo de Canàries i el pla integral de suport al treball autònom de les Illes Balears, que inclou ajuts per a la consolidació, la digitalització i la millora de la competitivitat, i les iniciatives de tarifa zero i ajuda sènior de la Comunitat de Madrid, assenyala.
La presidenta de l’Autcat, Marta Sánchez Ugart, ha defensat durant la reunió que "les mesures de suport al treball autònom han de contribuir a fer més atractiva l’opció d’emprendre i reforçar el reconeixement social d’un col·lectiu essencial per a l’economia catalana". Així, considera que cal "fer més fàcil emprendre, consolidar un negoci i superar les situacions que poden posar en risc la continuïtat del projecte". També ha reclamat que els autònoms catalans no competeixin en desavantatge respecte d’altres territoris per les diferències pressupostàries en les polítiques de suport.
A la trobada també hi han participat el secretari de Treball, Paco Ramos; la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado; el president de la Cecot, Xavier Panés, i la gestora de l’Autcat, Míriam Guzmán. L’organització ha ofert al Departament d’Empresa i Treball la seva col·laboració tècnica per concretar les mesures proposades i adaptar-les a la realitat del treball autònom a Catalunya.