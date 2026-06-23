Bike Ocasión obté un préstec de 2,5 milions de Cofides per impulsar el negoci de bicicletes recondicionades

L'empresa terrassenca Bike Ocasión ha rebut un préstec de 2,5 milions d'euros de Cofides per reforçar el seu creixement i impulsar l'economia circular en el sector de la mobilitat. El finançament procedeix del Fons d'Impacte Social (FIS) i permetrà a la companyia ampliar la seva activitat amb noves instal·lacions de recondicionament de bicicletes a Madrid i l'obertura de nous establiments comercials a l'Estat.
Segons ha informat la societat mercantil estatal Cofides, l'objectiu és incrementar la capacitat de l'empresa fins a arribar a les 24.000 bicicletes recondicionades anualment en els pròxims anys. La firma, fundada el 2015 i amb seu a Terrassa, està especialitzada en la compravenda, revisió i posada a punt de bicicletes de segona mà, que comercialitza tant a través de canals digitals com de botigues físiques.
Bike Ocasión s'ha consolidat com un dels principals operadors europeus del sector i líder a Espanya en el mercat de bicicletes de segona mà. Actualment disposa d'un catàleg de més de 2.000 unitats i basa el seu model de negoci en la reutilització de productes per allargar-ne la vida útil i reduir la generació de residus.
La presidenta i consellera delegada de Cofides, Ángela Pérez, ha destacat que el projecte és un exemple de com "l'economia circular pot generar impacte ambiental positiu amb models de negoci innovadors". Segons l'entitat financera pública, la reutilització de bicicletes contribueix a reduir emissions de CO₂ en evitar la fabricació de noves unitats, un procés intensiu en recursos.
D'acord amb els càlculs de la companyia, l'activitat de Bike Ocasión va evitar l'emissió de 1.533 tones de diòxid de carboni durant el 2025. Cofides assenyala que el suport financer també afavoreix una mobilitat més sostenible i assequible en ampliar les opcions disponibles per als usuaris.
Per la seva banda, el co-CEO de Bike Ocasión, Juan D. Carretero, ha explicat que els recursos obtinguts permetran ampliar les instal·lacions de l'empresa amb un nou centre de recondicionament a Madrid i tres noves botigues. La primera s'ha obert a Alfafar (València), amb l'objectiu d'arribar a més clients arreu d'Espanya.
El Fons d'Impacte Social està dotat amb 400 milions d'euros i forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons europeus Next Generation EU. El seu objectiu és donar suport a projectes empresarials que generin un impacte social o mediambiental positiu i mesurable.