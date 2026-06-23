Flexxible repeteix per tercer any entre les empreses tecnològiques de referència, segons Gartner

La companyia tecnològica Flexxible, amb seu central a Terrassa, ha estat inclosa per tercer any consecutiu al Gartner Magic Quadrant for Digital Employee Experience (DEX) Management Tools, un dels informes de referència internacional en l’àmbit de les eines de gestió de l’experiència digital dels empleats.
L’empresa, especialitzada en la gestió i automatització del lloc de treball digital, desenvolupa tecnologia destinada a detectar i resoldre incidències informàtiques abans que afectin l’activitat dels treballadors. Les seves solucions s’utilitzen actualment en prop d’un milió de dispositius de companyies i organitzacions d’arreu del món.
Segons explica la firma, la seva principal plataforma, FlexxClient, permet als equips de tecnologies de la informació identificar incidències, automatitzar tasques i intervenir de manera preventiva per evitar interrupcions en la feina dels empleats. A més, ofereix una visió centralitzada dels dispositius i aplicacions per facilitar la gestió dels entorns digitals corporatius.
Durant l’últim any, Flexxible ha incorporat noves funcionalitats basades en intel·ligència artificial per simplificar processos que abans requerien més temps i coneixements tècnics. Entre les novetats destaca la possibilitat de crear automatitzacions o generar informes a partir d’una simple instrucció, ajudant els equips informàtics a treballar de forma més eficient.
La companyia egarenca també figura al Gartner Magic Quadrant de Desktop as a Service i a l’informe Gartner Peer Insights Voice of the Customer sobre eines de gestió de l’experiència digital dels empleats. En aquest últim, els usuaris valoren especialment la facilitat d’implantació de la plataforma i la seva capacitat d’adaptar-se a les necessitats operatives de les organitzacions.
Sebastian Prat, fundador de Flexxible, considera que aquest nou reconeixement confirma l’estratègia seguida per la companyia durant els darrers anys. “Treballem perquè la tecnologia deixi de ser una font de frustració per als empleats i aparèixer per tercer any consecutiu a l’informe ens indica que avancem en la direcció adequada”, afirma.
Prat afirma que el futur de l'experiència digital dels empleats passa per una intel·ligència artificial capaç d'actuar sobre els dispositius de forma segura i no només d'analitzar-ne el funcionament. El directiu sosté que, en àmbits com la banca, l'administració pública o les grans empreses cotitzades, la utilitat d'aquestes automatitzacions depèn del fet que siguin governables, auditables i avalades per resultats. Com a empresa europea i independent, afegeix, Flexxible aspira a diferenciar-se precisament en aquest terreny.
La rellevància d’aquest tipus de solucions continua creixent a mesura que les empreses depenen cada cop més de la tecnologia per desenvolupar la seva activitat. Segons estimacions recollides per Gartner, d'aquí al 2030, el 75% de les organitzacions que no disposin d’una estratègia definida i de les eines adequades per gestionar-la no aconseguiran reduir de manera significativa la fricció digital que afecta la feina diària dels seus equips.