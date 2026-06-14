Els Tastets d'Oficis orienten gairebé 280 joves en el seu futur professional

Prop de 280 joves terrassencs han rebut orientació per facilitar el seu encaminament cap a un futur professional que els agradi. Aquesta és la dada que s'ha extret a l'acte de cloenda del programa Tastets d'Oficis que es va celebrar divendres a l'Auditori Municipal. A l'esdeveniment van acudir els alumnes i el professorat dels centres educatius participants, a més d'altres joves inclosos en altres programes d'acompanyament i incersió laboral de Foment de Terrassa, com Talent Jove Esport als Barris.
Aquesta iniciativa, segons explica l'Ajuntament en un comunicat, "apropa la realitat del món laboral a estudiants de secundària i a joves en processos d'orientació", concretament als alumnes de 3r i 4t d'ESO dels centres públics de la ciutat, i tenen l'objectiu de facilitar la presa de decisions sobre el seu futur educatiu i professional. En aquest sentit, els Tastets d'Oficis ofereixen eines i metodologies adaptades perquè els participants puguin elaborar ells mateixos els itineraris formatius i professionals. Ho fan en tallers d'entre 9 i 12 hores en els quals es reprodueixen i simulen situacions de treball reals, tant en empreses privades com dins d'equips municipals. De fet, la pràctica és el fonament principal del projecte, ja que, d'aquesta manera, els participants coneixen de primera mà quines tasques es duen a terme i poden formar una opinió al respecte amb més coneixements.
A aquesta edició han participat una quinzena d'instituts puúblics de Terrassa, repartits per gran part dels districtes de la ciutat, i els alumnes han pogut "tastar" les especialitats de llauneria, fusteria i restauració, bar i cafeteria, cuina, atenció sociosanitària, electricitat, muralisme, perruqueria i estètica, comerç, clínica dental i obrador de pa i pastisseria.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, durant la seva intervenció a l'acte de comiat, va destacar que aquesta iniciativa és "un exemple de la col·laboració entre centres educatius, serveis d'ocupació, empreses i professionals del territori per garantir que cap jove es quedi sense orientació, eines ni oportunitats per construir el seu projecte de vida".