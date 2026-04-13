Els terrassencs ocupats es redueixen lleugerament al març

Terrassa ha tancat el març amb un lleuger retrocés en el nombre d’ocupats respecte del mes anterior. Segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) –amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc–, els afiliats a la Seguretat Social amb residència a Terrassa són ara 104.665 pels 104.745 que es comptabilitzaven a finals de febrer. Així doncs, hi ha hagut un lleuger descens de 80 treballadors, un decreixement, en termes percentuals, d'un 0,08%.
La reducció ha estat mínima, però contrasta amb els augments registrats el març dels últims quatre anys i s'explica per la davallada en l'ocupació femenina, ja que la masculina ha augmentat. Les terrassenques afiliades a la Seguretat Social són ara 49.430, 105 menys que al febrer (-0,21%). En canvi, els homes treballadors han passat de 55.210 a 55.230, 20 més (+0,04%).
Per grups d'edat, el nombre de terrassencs afiliats a la Seguretat Social s'ha incrementat en els dos extrems (en els menors de 30 anys i els majors de 55) i ha minvat en les franges intermèdies (de 30 a 44 anys i de 45 a 54). Quant a nacionalitat, els estrangers ocupats han augmentat de 14.495 a 14.605 (+110; +0,76%). En canvi, els terrassencs de nacionalitat espanyola han caigut de 90.250 a 90.055 treballadors (-195; -0,22%).
Respecte del febrer, han minvat tant els afiliats amb una afiliació com els que en tenen dues o més, tant en diferents règims (pluriactivitat) com en el mateix (pluriocupació).
Descensos en indústria i serveis
Les afiliacions –una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diferents– han baixat de les 110.115 del febrer a les 109.965 del març, 150 menys (-0,14%). Han minvat en dos dels grans sectors d'activitat i augmentat entre els altres dos. En l'agricultura han crescut de 135 a 145 (+10; +7,41%) i en la construcció, de 8.780 a 8.830 (+0,57%). Per contra, en la indústria han disminuït de 17.630 a 17.580 (-50; -0,28%) i en els serveis, de 83.570 a 83.415 (-155; -0,19%).
Quant a tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d'altri s'han reduït de 97.495 a 97.340 (-155; -0,16%). Per compte propi ara hi ha cinc afiliacions més que al febrer (+0,04%), arribant a les 12.625.
Evolució interanual a l’alça
En la comparació interanual, hi ha augments en tots els camps. Respecte del març del 2025, tant els afiliats com les afiliacions han crescut un 2,02%: ara es registren 2.075 afiliats i 2.180 afiliacions més que un any abans.
Els homes ocupats s'han incrementat un 2,15% (+1.165) i les dones, un 1,87% (+905). Per grups d'edat, han repuntat en totes les franges.
Els afiliats de nacionalitat espanyola han augmentat un 0,93% (+830) i els de nacionalitat estrangera, un 9,28% (+1.240), un increment aquest últim només superat, entre els municipis catalans de més de 50.000 habitants, per Reus (10,67%), Tarragona (10,55%) i Viladecans (+9,35%).
Quant a les afiliacions, han crescut tant les que són per compte d'altri com per compte propi.