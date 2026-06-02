Eurofragance crea una línia cosmètica per reduir els efectes de la síndrome de l’olor de peix

La multinacional vallesana de fragàncies Eurofragance, amb seu a Sant Cugat del Vallès i fàbrica a Rubí, ha desenvolupat una col·lecció de cosmètics destinada a millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen trimetilaminúria, una alteració metabòlica rara coneguda popularment com a síndrome de l’olor de peix. La iniciativa, impulsada conjuntament amb el laboratori dermocosmètic MartiDerm, permet que els afectats puguin obtenir els productes de manera gratuïta i només hagin d’assumir les despeses d’enviament.
El projecte ha donat lloc a una gamma formada per una aigua de colònia, una loció corporal i un oli corporal, disponibles en dues fragàncies diferents —cítrica i de te verd—. Els productes han estat formulats per neutralitzar l’olor característica que pateixen les persones amb trimetilaminúria o aquelles que reben tractaments amb dosis elevades de carnitina.
La iniciativa va néixer el 2021 arran de la col·laboració entre Eurofragance i l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Després del diagnòstic de diversos casos pediàtrics, la pediatra Beatriz Mínguez es va posar en contacte amb la companyia vallesana per estudiar possibles solucions que ajudessin a minimitzar una problemàtica que sovint té importants repercussions socials i emocionals.
La trimetilaminúria és una malaltia sense cura que impedeix a l’organisme processar correctament determinats compostos nitrogenats. Com a conseqüència, els afectats desprenen una olor corporal intensa semblant a la del peix, una circumstància que pot derivar en situacions d’aïllament social, inseguretat i afectacions psicològiques.
“Una fragància pot ser molt més que una olor: pot oferir alleujament, confiança i benestar”, destaca Magdalena Rey, perfumista tècnica d’Eurofragance i responsable del projecte. Segons explica, l’objectiu ha estat trobar una solució que ajudés les persones que conviuen amb aquesta condició a afrontar amb més normalitat el seu dia a dia.
L’estudi, dut a terme amb 20 voluntaris que van avaluar els productes, va concloure que l’efecte neutralitzador de l’olor gairebé complet s’obtenia amb l’ús dels tres productes en el 80% dels participants. La satisfacció d’aquests era superior al 80% —durant els mesos calorosos—, amb gairebé la meitat molt satisfets.
Un cop validada la solució, MartiDerm es va incorporar al projecte per fer possible la producció dels productes, que es poden sol·licitar a través de la plataforma digital “Cosmètica i fragàncies que canvien vides”. De moment, la distribució es limita al conjunt de l’Estat espanyol.