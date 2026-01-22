Joan Pere Jiménez assumeix la direcció general d’Eurofragance

Eurofragance, multinacional vallesana de perfumeria amb seu a Sant Cugat i fàbrica a Rubí, inicia una nova etapa amb la designació de Joan Pere Jiménez com a director general, càrrec que ha assumit oficialment l’1 de gener del 2026. Jiménez substitueix Laurent Mercier, que continuarà vinculat a l’empresa com a membre delconsell d’administració.
Amb més d’una dècada dins de l’organització i una trajectòria internacional sòlida, Jiménez ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat, començant com a director d’operacions, on va impulsar l’eficiència operativa i el desenvolupament industrial global. Posteriorment, va liderar l’expansió d’Eurofragance a Europa, Àfrica, Turquia i la regió d’Àsia Pacífic, aconseguint un creixement significatiu en aquests mercats. Entre gener del 2024 i finals del 2025, va assumir el càrrec de director de mercat, dirigint tots els mercats a escala global i consolidant l’empresa com a referent en perfumeria de marca.
“Assumir el càrrec de CEO d’Eurofragance és una gran responsabilitat i, alhora, una oportunitat per continuar construint sobre tot el que hem aconseguit en els darrers anys”, afirma Jiménez. “La meva prioritat és reforçar la nostra posició com a líder global, enfortir les nostres regions i créixer en els mercats més estratègics per a la companyia”, assenyala.
Presència global i digitalització
El nomenament de Jiménez marca l’inici d’un nou capítol per a Eurofragance, que es guiarà per un pla estratègic articulat per tres pilars fonamentals: clients, innovació i persones. Aquest enfocament busca reforçar la proximitat amb els clients, accelerar la digitalització i aprofitar l’ús d’eines d’intel·ligència artificial per augmentar l’agilitat, la capacitat d’innovació i la competitivitat global de l’empresa. També inclou l’expansió de la presència industrial i creativa amb noves fàbriques i centres creatius per estar més a prop dels mercats i clients clau.
La transició, planificada des del 2023, s’ha desenvolupat al llarg del 2025 per garantir una transició fluida i la continuïtat de la visió estratègica de l’empresa, i ha comptat amb el suport dels membres de la família fundadora i propietària de la companyia, del consell d’administració i de l’equip directiu. Santiago Sabatés, president i fundador d’Eurofragance, ha subratllat la importància d’aquesta continuïtat: “Estic content que aquesta transició hagi estat liderada per algú de la casa i que coneix profundament els nostres valors i la nostra cultura. Ha demostrat el seu coneixement del sector, el seu compromís amb Eurofragance i la seva capacitat per aconseguir resultats significatius”.