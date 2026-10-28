Europastry obrirà el 2027 un nou magatzem de fred a l'antiga Nissan de Barcelona

La companyia catalana
Europastry, amb oficines centrals a Sant Cugat del Vallès i fàbrica a Rubí, obrirà el 2027 una nova instal·lació logística d'emmagatzematge en fred al Barcelona City Hub de Goodman. Serà el primer edifici de nova construcció als antics terrenys de Nissan i representa una fita significativa en la reindustrialització de la Zona Franca de Barcelona, assegura el grup internacional d'infraestructures i promoció immobiliària.
Es tracta d'un
"macro congelador" de 7.400 metres quadrats amb una alçada de 15 metres, han detallat els promotors. Goodman i l'empresa catalana dedicada a la producció de masses de brioixeria congelada hi han invertit 20 milions d'euros en total. La previsió és que entri en funcionament el pròxim mes de març.
La directora de cadena de subministrament del Grup Europastry,
Marta Minguell, ha explicat que aquesta instal·lació "permetrà seguir millorant" el servei als clients i reforçar la connexió entre les plantes de producció a Catalunya i els mercats internacionals. Segons recull l'ACN, la firma alimentària vol centralitzar des de la Zona Franca els productes que elaboren a les diferents fàbriques espanyoles i algunes d'europees per emetre'ls cap a la resta del món, "buscant l'oportunitat de créixer on ja hi ha clients i alhora obrir nous mercats".
Capacitat per a 12.000 palets europeus
Així, al nou centre logístic de Barcelona es concentraran el pa i les pastes que es fan a les fàbriques de catalanes ubicades a Vallmoll, Sarral, Rubí i Barberà del Vallès, però també les elaborades a València i Madrid. Minguell ha afegit que part de la producció de les tres plantes d'Holanda i de les tres de Portugal també es podria emmagatzemar en aquest nou centre de congelats que obriran a tocar del Port de Barcelona. De fet, la infraestructura marítima és un dels principals al·licients de la companyia per instal·lar-se a la Zona Franca.
La directora de cadena de subministrament del Grup Europastry, Marta Miguell
ACN
Segons Minguell, al nou centre logístic podran
emmagatzemar fins a 12.000 palets europeus. No serà el centre més gran de la companyia, però sí el més important de cara a les exportacions als més de 90 països on actualment venen els seus productes. "Ara podrem concentrar tot un volum de producció que tenim emmagatzemat de forma segmentada, de manera que serem molt més eficients tant en els mapes de productes que podem oferir com en els temps de resposta", ha celebrat Minguell.
La instal·lació combina
emmagatzematge de productes congelats a 22 graus negatius amb zones de manipulació a temperatura controlada i espais d' oficines. Las cambres frigorífiques s'han dissenyat seguint un concepte "box-in-box", que crea recintes tèrmicament independents, proporciona un aïllament continu i manté les condicions de temperatura requerides, assenyala Goodman en un comunicat.
L'any passat Europastry va facturar 1.630 milions d'euros. Amb la nova instal·lació, està prevista la
creació d'una trentena de llocs de treball directes, als quals se sumarà l'ocupació generada en diferents sectors, sobretot del transport.