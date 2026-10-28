Formació, contractacions i orientació laboral per a 700 veïns de 14 barris de Terrassa

Prop de 700 persones han participat en l’última edició del programa Treball als Barris de Terrassa, que ha desenvolupat actuacions en 14 barris de la ciutat per millorar l’ocupabilitat dels residents. La iniciativa combina orientació laboral, formació professional i contractació temporal, amb especial atenció als territoris amb més dificultats socials i econòmiques.
La regidora d’Ocupació, Montserrat Caupena, ha presidit aquest dimecres l’acte de cloenda dels programes mixtos de formació i treball, celebrat a la sala d’actes de Foment de Terrassa. La convocatòria actual va començar l’1 de novembre del 2025 i finalitzarà el 31 d’octubre d’aquest any. El projecte, impulsat per l’Ajuntament amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, dona continuïtat a una línia de treball iniciada el 2004.
Durant aquesta edició, s’han organitzat una trentena de tallers de capacitació, s’han formalitzat 22 convenis de pràctiques en empreses i s’ha contactat amb prop d’un centenar de companyies per ampliar les oportunitats laborals. Els serveis d’orientació i inserció s’han prestat a través de quatre punts d’atenció presencial i s’han reforçat amb iniciatives com Roda Barris, una caravana que ha apropat aquests recursos als veïns.
Formació i contractació
Els programes mixtos han permès formar i contractar 32 persones a través de dues Cases d’Oficis i dos Tallers d’Ocupació. Les primeres s’han centrat en l’atenció a la infància i l’hostaleria, amb 16 joves participants, mentre que els tallers han ofert formació en rehabilitació d’edificis i fusteria d’alumini a 16 persones més.
A més, el programa d’experienciació laboral ha contractat 43 persones desocupades residents als barris d’actuació. Entre aquestes hi ha 13 peons de neteja viària, 17 professionals dedicats a tasques de reparació i manteniment d’espais públics i equipaments, quatre informadors ambientals i nou professionals vinculats a projectes socials i comunitaris.
L’edició també ha inclòs el projecte Esport als Barris, adreçat a menors de 30 anys, que combina activitat física, orientació laboral i desenvolupament de competències personals i professionals. D’altra banda, la jornada Barris en Xarxa ha reunit més de 65 persones, deu empreses i més de 70 professionals vinculats al desenvolupament local per afavorir el contacte entre el teixit empresarial i les persones que busquen feina.
Les actuacions s’han completat amb una diagnosi del teixit comunitari dels districtes III i VI, elaborada a partir d’entrevistes, el mapeig d’agents del territori i més de 80 qüestionaris ciutadans.