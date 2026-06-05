La indústria aposta per una robòtica més flexible

La robòtica industrial s’està consolidant com un ecosistema tecnològic integrat que combina maquinària, programari, dades i intel·ligència artificial per donar resposta a un entorn empresarial cada vegada més pressionat per la competitivitat, la manca de talent i les necessitats de flexibilitat i sostenibilitat. Aquesta ha estat una de les conclusions del bloc temàtic del Fòrum Industrial que la Cecot ha organitzat aquest divendres amb la participació de centres tecnològics, fabricants i empreses integradores per analitzar les tendències del sector.
Lucio Grether, Business Development Manager de Leitat, ha defensat que la tecnologia s’ha d’entendre com un mitjà i no com una finalitat. Segons ha explicat, la robòtica actual permet avançar cap a una indústria més eficient, segura, connectada i flexible, però ha advertit que “el robot per si sol no resol absolutament res” si no està ben integrat amb els processos, les dades i els objectius del negoci. “Un bon projecte no comença amb una fitxa tècnica, comença amb un bon business case”, ha defensat, posant l’accent en la importància d’analitzar colls d’ampolla, errors recurrents i riscos abans d’invertir.
Des de Wecobots, divisió de Wetron especialitzada en robòtica col·laborativa, Alberto Nogales ha presentat aplicacions industrials en sectors com l’automoció, el mobiliari i la logística, incloent-hi sistemes de cargolat, manipulació de peces, paletitzat o etiquetatge automàtic. També ha posat en relleu la capacitat de la robòtica per reduir càrregues físiques i tasques repetitives.
Eines més intuïtives
L’Area Manager Northeast Zone de KUKA Iberia, Sandra Corchado, ha explicat que el sector evoluciona cap a eines més intuïtives i integrades, amb l’objectiu de reduir els temps de posada en marxa i facilitar l’accés a la tecnologia.
Per la seva banda, Arnau Ramo, de Stäubli, ha presentat solucions de robòtica industrial capaces d’adaptar-se a entorns molt diversos amb una mateixa base tecnològica, des de la indústria alimentària a la fabricació de semiconductors, i en robòtica mòbil, plataformes compactes que poden moure diverses tones.
Alex Gallo, general manager de Robotic Service a Espanya, ha advertit que la implantació de robòtica industrial requereix acompanyament abans de fer una gran inversió per evitar costos excessius i ha defensat que les empreses disposin de personal format en robòtica dins dels equips de manteniment.
El secretari general de la Cecot, Oriol Alba, ha tancat la sessió assenyalant que la robotització respon tant a les necessitats de competitivitat com a les dificultats per trobar personal qualificat i als canvis demogràfics. Ha rebutjat les visions catastrofistes i ha defensat aquestes tecnologies com una eina per generar valor.