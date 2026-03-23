Finsa adquireix la bagenca Tecnordits

L'empresa tèxtil terrassenca Finsa - Job Group continua avançant en la seva estratègia de creixement. La companyia especialista en fabricació de teixits tècnics per a filtració ha adquirit la bagenca Tecnordits, una empresa amb més de 60 anys d’experiència en el sector de l’ordit.
Situada a Sant Vicenç de Castellet i especialitzada en ordit seccional, Tecnordits disposa d’unes instal·lacions de prop de 2.500 metres quadrats i un equip d’una quinzena de professionals. La seva tecnologia altament especialitzada permet treballar amb nivells de tensió exigents, posicionant-la com una de les poques empreses a Espanya capaces d’oferir aquest servei, asseguren des de Finsa.
Durant anys, l'empresa de Terrassa gestionava aquest pas crític en la seva producció mitjançant externalització. Ara, en integrar directament l'experiència i els recursos de Tecnordits a les seves operacions fan "un gran pas endavant en el nostre compromís amb l'excel·lència i la resiliència de la cadena de subministrament", assenyala la mateixa companyia.
Des de Finsa indiquen que aquesta integració els permet assolir una supervisió completa d'extrem a extrem de la seva producció, assegurant els més alts estàndards de control de qualitat en cada etapa. A més, incorporar aquesta capacitat internament els proporciona agilitat per oferir temps de resposta més ràpids i la flexibilitat per complir amb requisits personalitzats cada cop més complexos.
"Aquesta incorporació reforça el posicionament de Finsa i assegura el control del procés productiu en vertical, aportant més solidesa, qualitat i projecció de futur a la companyia", conclou l'empresa amb seu al segle XX.