Fluidra eleva el benefici ajustat fins als 221 milions, però redueix el resultat atribuït

Fluidra ha obtingut un benefici net ajustat de 221 milions d’euros entre gener i setembre del 2026, un 3,9% en euros corrents. En canvi, el benefici atribuït a la societat dominant ha caigut un 5,9%, fins als 154 milions, afectat per l’augment de les despeses derivades de la reorganització de l’activitat, que han passat de 17 a 45 milions d’euros. Entre les mesures adoptades hi ha la reorganització de les instal·lacions industrials i el tancament del centre d’R+D de França. La companyia, amb seu a Sant Cugat del Vallès, ha comunicat aquest dijous els resultats dels nou primers mesos de l’any.
La facturació ha arribat als 1.780 milions d’euros, un 3,3% més que entre gener i setembre del 2025, mentre que el resultat brut d’explotació (EBITDA) ajustat ha crescut un 4,1%, fins als 428 milions. A tipus de canvi constant, els increments del benefici net ajustat i de l’EBITDA han estat del 6%.
La companyia ha atribuït l’evolució dels resultats al creixement dels volums de venda i a una major contribució dels preus, així com al control de costos i als estalvis derivats del seu pla d’eficiència. Aquestes mesures han permès compensar l’impacte de la inflació, els aranzels i els efectes de la composició de les vendes. El marge d’EBITDA s’ha situat en el 24,1%.
Les vendes han augmentat a totes les regions durant els nou primers mesos de l’any, a tipus de canvi i perímetre constants. Europa ha registrat un increment del 4,2%, Nord-amèrica del 3,5% i la resta del món de l’1,5%. El mercat nord-americà concentra el 41% de la facturació de Fluidra, seguit del sud d’Europa, amb un 30%.
Pel que fa a l’endeutament, el deute net ha arribat als 1.145 milions d’euros, amb una ràtio de 2,2 vegades l’EBITDA. La xifra s’ha vist afectada, entre altres factors, per la finalització del programa de recompra d’accions de 40 milions d’euros.
Fluidra confia a complir les seves previsions per a l'any i estreny el rang previst, en base als resultats acumulats de l'any i l'evolució actual del negoci. La companyia vallesana espera un creixement de vendes per al conjunt de 2026 a tipus de canvi constant entre el 3,5% i el 5,5%. La companyia preveu ara un marge d'EBITDA ajustat d'entre el 23,3% i el 23,5% i un creixement del benefici per acció ajustat d'entre el 5% i el 9%.
La demanda d'"aftermarket" continua mostrant resiliència, recolzada pels guanys de quota de mercat, mentre que l'activitat de construcció de noves piscines i de renovació continua sent feble en alguns dels principals mercats de Fluidra, assenyala l'empresa.