La Cecot reclama menys burocràcia i seguretat jurídica per a la indústria agroalimentària

La Cecot reclama simplificar els procediments administratius, garantir la seguretat jurídica i donar més previsibilitat a les regulacions per reforçar la competitivitat de la indústria agroalimentària catalana. L’entitat va traslladar aquestes demandes al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en una reunió celebrada dimecres a la seu de la patronal a Terrassa.
La trobada, organitzada per la Comissió d’Indústria, va abordar els obstacles que condicionen l’activitat i les inversions de les empreses del sector. El president de la Cecot, Xavier Panés, va reivindicar que l’agroalimentació s’abordi des d’una perspectiva industrial i transversal, ja que inclou activitats com la transformació, l’envasament, la distribució, la logística o la digitalització. També va defensar que la transició cap a un model més sostenible i digitalitzat sigui econòmicament viable i que les exigències normatives vagin acompanyades de terminis raonables i instruments de suport.
La vicepresidenta de l’entitat i consellera delegada de Pastisart, Núria Betriu, va advertir que cal mirar més enllà de la situació actual del sector i garantir que les empreses puguin continuar sent competitives durant la pròxima dècada. En aquest sentit, va assenyalar la productivitat, la dimensió empresarial, la disponibilitat de recursos i talent i la confiança en l’entorn regulador com a factors determinants. També va defensar polítiques previsibles que afavoreixin el creixement de les empreses i evitin que la incertesa normativa freni les inversions.
Entre les altres demandes, el president del Club d’Innovació i Tecnologia de la Cecot, Sergi Artigas, va reclamar més agilitat en la resolució d’expedients i va defensar que les empreses participin activament en els projectes d’innovació, en col·laboració amb els centres tecnològics i de recerca.
Per la seva banda, Ordeig va coincidir en la necessitat de simplificar els tràmits que dificulten innecessàriament l’activitat empresarial, sense eliminar els controls imprescindibles. El conseller va situar la facturació del sector agroalimentari català en 70.000 milions d’euros el 2025 i va defensar una aposta per la qualitat i el valor afegit per reforçar la diferenciació dels productes catalans als mercats internacionals.