Kern Pharma celebra deu anys de Finisher mentre amplia l’activitat formativa

Kern Pharma ha reforçat aquest 2026 la seva activitat en diferents àmbits relacionats amb la salut, des de la formació de professionals sanitaris fins a la nutrició esportiva i el benestar. El laboratori farmacèutic terrassenc ha desenvolupat durant el primer semestre un programa de formació dirigit a metges d’Atenció Primària i, al mateix temps, continua diversificant els seus productes coincidint amb la celebració dels deu anys de Finisher, la seva línia de salut i nutrició esportiva.
En concret, la companyia ha organitzat durant la primera meitat de l’any 26 sessions formatives en diferents punts d’Espanya, en les quals han participat més de 420 professionals sanitaris. Les jornades, desenvolupades amb la participació de ginecòlegs especialistes i a través de la xarxa comercial de Kern Pharma, han abordat qüestions com la menopausa, el dèficit de ferro, l’osteoporosi i l’anticoncepció.
La iniciativa s’ha dut a terme conjuntament amb Gynea, la línia de Kern Pharma centrada en la salut de la dona. Les sessions han servit per aprofundir en l’abordatge de diferents necessitats de salut femenina i per donar a conèixer solucions de la gamma com GyneFer i CimiNocta.
Aquesta aposta per ampliar la presència de la companyia en diferents àrees de salut també es reflecteix en Finisher, la línia de nutrició esportiva de Kern Pharma, que compleix just ara deu anys. La marca aprofita l’aniversari per renovar la seva identitat visual i incorporar dos nous productes: Finisher Creatine i Finisher Vitamina C 1000 mg.
Més de 7.000 farmàcies
Finisher va néixer fa una dècada amb un enfocament especialment vinculat al rendiment esportiu, però durant aquest període ha anat ampliant la seva gamma cap a àmbits com la recuperació, l’energia i la vitalitat, el control de pes i la salut articular. Actualment, la línia compta amb 35 productes i és present en més de 7.000 farmàcies, segons les dades facilitades per Kern Pharma. “Aquest creixement fa que sigui el moment ideal per a actualitzar la nostra imatge, amb l’objectiu de ser una marca més transversal i continuar creixent de la mà de les farmàcies”, assenyala Cesc de Bode, mànager de la unitat de salut i esport de Kern Pharma.
La companyia també assenyala que Finisher és, per segon any consecutiu, la marca líder en vendes de nutrició esportiva a les farmàcies espanyoles, segons les dades d’IQVIA. Amb la nova etapa, la marca vol ampliar el seu públic potencial i situar la nutrició esportiva dins d’una concepció més àmplia de la salut i d’un estil de vida actiu.