Grupo Cant amplia la seva planta fotovoltaica

Grupo Cant, empresa terrassenca especialitzada en neteja industrial i serveis auxiliars, ha ampliat la planta fotovoltaica del seu centre especial de treball –que dona feina a més de 100 persones en risc d’exclusió social– amb l’objectiu d’incrementar la independència energètica de la companyia i, a la vegada, contribuir a la sostenibilitat mediambiental en reduir les emissions de CO2 en 30 tones anuals.

La nova instal·lació, que ara compta amb una potència de 57 kWp i ocupa una superfície de 275 m², inclou 50 mòduls de 440 W i 64 mòduls de 540 W. Amb un 60% d’independència de la xarxa, s’espera que la planta produeixi un total anual de 73,880 kWh, la qual cosa equival a 739 MWh. Aquesta producció permetrà a l’empresa egarenca augmentar el seu estalvi i, alhora, reduir significativament les emissions de CO2. Amb aquesta ampliació, s’estima que s’evitarà l’emissió d’aproximadament 30 tones de CO2 a l’any.

Des de Grupo Cant, Rosabel Garrido Lapi, directora de medi ambient de la companyia, assenyala que l’ampliació de la planta fotovoltaica representa una fita crucial per a l’empresa. “En incrementar la nostra capacitat d’autoproveïment energètic sostenible, no sols estem optimitzant la nostra eficiència operativa, sinó que també estem fent un pas decisiu cap a la reducció de la nostra petjada de carboni, reafirmant el nostre compromís amb la sostenibilitat”, diu.