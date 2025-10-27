Hannun millora resultats operatius tot i una lleu caiguda de vendes

L’empresa de mobles i decoració sostenible Hannun va tancar el primer semestre del 2025 amb unes vendes netes de 3,45 milions d’euros, un 7% menys que el mateix període de l’any anterior, quan aquestes van arribar als 3,71 milions. Segons la informació financera que la companyia ha remès a BME Growth, la davallada es va deure, sobretot, a un descens de les vendes en “marketplace” i de la categoria de microcement.
Tot i aquesta reducció, el grup va millorar la seva rendibilitat operativa. L’EBITDA ajustat va ser de –0,5 milions d’euros, fet que suposa una millora de mig milió respecte al primer semestre de l’any anterior. Aquesta evolució positiva s’explica principalment per la reducció de 366.000 euros en les despeses d’estructura, l’augment del marge brut (del 43% al 47%) i la millora de quatre punts percentuals en el marge postmàrqueting.
Pel que fa a la composició de les vendes, la companyia –nascuda a cavall de Matadepera i Terrassa i avui amb instal·lacions a Castellar del Vallès i domicili a Barcelona– ha incrementat el pes de la seva web pròpia, del 74% al 78%, mentre que els “marketplace” redueixen la seva aportació del 14% al 10%. Les vendes B2B es mantenen estables al voltant de l’11%.
Durant el primer semestre, Hannun va executar tres operacions de finançament —incloent-hi un segon bo amb Inveready i dos préstecs participatius convertibles— per un import total d’1,4 milions d’euros. A més, a l’agost, la firma va adquirir el 100% de Qhands Design, S.L.
En una junta general extraordinària celebrada recentment, l’empresa ha acceptat la dimissió de l’exCEO de la firma Joan Josep Álvarez Morán com a conseller i ha nomenat Iñaki Pinillos Resano com a nou membre del consell d’administració.
A més, la junta ha donat llum verda a una ampliació de capital per valor màxim d’1,9 milions d’euros, mitjançant l’emissió de 12,65 milions de noves accions a un preu de 0,15 euros per títol, amb dret de subscripció preferent per als accionistes actuals.
També s’ha aprovat la subscripció de préstecs participatius convertibles per un import de fins a un milió d’euros, destinats a reforçar els fons propis i finançar el creixement del grup. Els préstecs tindran un interès fix del 6,5% i podran convertir-se en accions a 0,15 euros.