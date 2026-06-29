La terrassenca AEInnova, reconeguda en una competició d’innovació tecnològica

AEInnova, empresa de Terrassa especialitzada en solucions d’Internet de les Coses industrial sense bateries i alimentades per calor residual, ha obtingut la segona posició a la Final Europea de la Copa d’Innovació Xina 2026 i la VI Copa d’Innovació Científica i Tecnològica del districte de Baoshan (Xangai), celebrada a Barcelona.
El certamen, impulsat per l’associació APSBI, ha reunit a la capital catalana algunes de les principals empreses emergents de tecnologia profunda en una iniciativa que busca reforçar els vincles entre els ecosistemes innovadors d’Europa i la Xina. L'edició d'enguany ha atret més de 200 empreses tecnològiques i després d'un procés de selecció previ, 15 projectes han arribat a la final, representant sectors estratègics com la biotecnologia, la medicina regenerativa, la intel·ligència artificial, la salut digital, l'Internet Industrial de les Coses (IIoT), tecnologies energètiques i esport tecnològic.
La trobada s’ha consolidat com una plataforma de connexió per a projectes tecnològics amb potencial industrial global. Sota el lema "Innovació, la porta d'entrada al mercat xinès", la competició ha estat orientada a identificar tecnologies amb alt valor diferencial, capacitat d'internacionalització i potencial d'implantació industrial, facilitant l'accés d'empreses europees a recursos industrials, inversions i oportunitats de mercat a la Xina.
El jurat el formaven experts industrials, inversors, empresaris i especialistes sectorials d’Europa i la Xina.
El CEO d’AEInnova, Raúl Aragonés, ha celebrat el reconeixement i ha subratllat la importància d’aquest tipus d’espais per accelerar la implantació de tecnologies sostenibles en la indústria. També ha destacat el paper de l’APSBI com a pont entre Europa i la Xina i ha posat en valor les oportunitats que s’obren en un mercat que considera clau per a la descarbonització industrial.
Aragonés ha agraït igualment el suport de l’European Innovation Council (EIC), que acompanya el desenvolupament de la companyia en la seva expansió internacional i en el pas de la recerca a l’aplicació industrial.
AEInnova desenvolupa sistemes de sensorització industrial que aprofiten la calor residual per generar energia, eliminant la necessitat de bateries. Aquesta tecnologia permet monitorar equips de forma contínua i obre noves possibilitats per al manteniment preductiu i l’eficiència energètica.
Amb aquest segon lloc en la Final Europea de la Copa d’Innovació Xina 2026, la companyia terrassenca reforça la seva posició en l’àmbit de la innovació "deep-tech".