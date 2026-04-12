Invertir en la tecnologia quàntica

Ha arribat una nova revolució tecnològica anomenada computació quàntica. Aquesta permet deixar de calcular una cosa darrere l’altra de la tecnologia informàtica actual, a explorar alhora tots els camins possibles. Hem passat del sistema binari (bit 1 o 0) a la superposició i al qubit (1, o 0 o 1+0). L’explicació quàntica es basa en la famosa dualitat ona-partícula i ha permès desenvolupar diferents tipus de qubits, superconductors emprats per Google, IBM i Rigetti; d’ions emprats per IonQ; de diamant usats per Ghost Murmur, i fotònics usats per empreses d’encriptació.
Aquesta nova tecnologia està dividida en 4 nous camps:
1-La computació quàntica, usada per resoldre de forma molt més ràpida problemes molt complexos, millorant les prestacions dels ordinadors clàssics. I dins hi ha dos enfocaments: l’ús de qbits d’ions atrapats en una cambra de buit, refredada i controlada per polsos lluminosos, com fan les empreses IonQ i Quantinuum de Honeywell; i l’ús de qbits semiconductors fabricats en petits xips refredats al zero absolut, en un sandvitx ultrafí on es comporta com un oscil·lador quàntic, desenvolupat per IBM, Google i Rigetti. Ambdós s’estan enfocant al sector farmacèutic, mèdic, i també al logístic, financer i de creació de nous materials i ciberseguretat.
2- Sensors quàntics, que atorguen una alta sensibilitat, com és el qbit de diamant, que ja s’ha emprat pels EUA en la detecció i rescat del pilot caigut en la guerra de l’Iran. Les companyies que ho han desenvolupat han estat Ghost Murmur, Quantinuum de Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon Technoñlogies i Northrop Grumman, i s’usen en la prospecció minera, detecció mèdica, militar i de seguretat.
3- La comunicació quàntica resol el problema de la intercepció sense adonar-se’n a ambdós extrems. La Xina és la líder actual d’aquesta tecnologia, i trobem empreses com IonQ, i Quantum Computing.
4- Criptografia postquàntica, que desenvolupa una nova generació d’algoritmes d’encriptació, on les grans desenvolupadores han estat fins ara Sealsq Corp, Quantum Computing i IonQ.