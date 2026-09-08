La biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech ha ampliat la protecció de la seva propietat intel·lectual a set països europeus amb la validació d’una patent vinculada a l’activitat rejovenidora i cicatritzant sobre les cèl·lules de la pell. La protecció, concedida inicialment a escala europea el passat 29 d’abril, s’ha validat ara a Alemanya, el Regne Unit, França, Itàlia, Polònia, Espanya i Suïssa.
La patent, titulada “Cell-free plant cell culture suspension supernatant with re-youth and/or wound healing activity over skin cells”, fa referència a l’ús del sobrenedant de cultius de cèl·lules vegetals en aplicacions relacionades amb el rejoveniment i la cicatrització de la pell.
Les patents quedaran en vigor als set mercats fins a l’11 d’abril del 2036. Per a Vytrus, aquesta ampliació suposa una nova validació dels seus desenvolupaments per part de les autoritats de propietat intel·lectual de diferents països europeus i reforça la protecció de la seva tecnologia en un dels principals mercats mundials d’ingredients cosmètics.
Europa té, a més, un pes destacat en el negoci de la companyia amb seu a Terrassa. El conjunt del mercat europeu, inclosa Espanya, va representar el 70% de les vendes de Vytrus Biotech durant el 2025.
L’empresa, especialitzada en ingredients actius per a la indústria cosmètica desenvolupats a partir de biotecnologia vegetal, continua així ampliant la cartera de patents que protegeixen les seves innovacions i consolidant la seva presència internacional.