La Cecot canvia el model dels seus reconeixements i confia la selecció a comissions expertes

La Cecot ha donat aquest dimarts el tret de sortida a la 31a Nit de l’Empresa, que enguany estrena un nou model per seleccionar les empreses i iniciatives que rebran els Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial. La principal novetat és que desapareix la convocatòria pública de candidatures i la identificació dels candidats passarà a mans de comissions tècniques especialitzades en cadascuna de les categories.
El nou sistema, segons explica la patronal, busca reforçar el rigor, la independència i la qualitat del procés de selecció. Les comissions analitzaran l’ecosistema empresarial, identificaran iniciatives de referència i contrastaran la informació abans d’elevar les seves propostes al Comitè Avaluador dels Reconeixements, que serà l’encarregat de determinar els distingits i vetllarà per garantir una visió global i transversal i la coherència del conjunt de les designacions.
El Comitè Avaluador es reunirà aquest 10 de setembre per valorar les propostes de les diferents comissions. La Cecot considera que aquest canvi ha de permetre consolidar els reconeixements com un distintiu del talent i la competitivitat empresarial i reforçar-ne la capacitat per identificar empreses i projectes que siguin referents en àmbits estratègics.
Les categories es mantenen com els principals eixos dels guardons. Entre elles hi ha el compromís amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat; la transformació digital i la innovació tecnològica, amb categories diferenciades per als sectors de la indústria i els serveis; el comerç innovador; la millor jove iniciativa empresarial; la pime socialment responsable; l’empresa saludable i la gestió del talent.
"Inconformisme en acció"
La nova fórmula dels reconeixements s’emmarca en la 31a Nit de l’Empresa, que se celebrarà el pròxim 8 d’octubre, a les 19.30 hores, al Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès. La gala reunirà representants del teixit empresarial, institucions, agents socials i econòmics i entitats vinculades a la Cecot.
La patronal ha presentat aquest dimarts les novetats de l’edició a les empreses patrocinadores i col·laboradores en una trobada celebrada al Claustre Romànic del Monestir de Sant Cugat. L’acte ha servit també per exposar els eixos de la nova edició, que porta per lema "Inconformisme en acció", una crida a passar de la reflexió a l’acció davant els reptes que afronta el teixit empresarial i el conjunt de la societat.
El president de la Cecot, Xavier Panés, ha definit aquest inconformisme com una actitud basada en "la voluntat de transformar, millorar i avançar" i no pas en la confrontació. La patronal planteja així la Nit de l’Empresa com un espai per reivindicar el paper de les empreses com a agents de transformació i generar complicitats entre el món empresarial, les institucions i la societat.
La trobada ha comptat amb la participació de l’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, que ha posat en valor la Nit de l’Empresa com un espai de trobada entre el món econòmic i institucional. També hi ha intervingut el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, i el regidor d’Empresa, Innovació i Internacionalització i Energia de Sant Cugat, Albert Salarich.