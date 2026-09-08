Moventis nomena Carlos Castán com a nou director d'Operacions

Moventis, la divisió de mobilitat col·lectiva de Moventia, ha incorporat Carlos Castán com a nou director d’Operacions. El nomenament s’emmarca en l’estratègia de la companyia, amb seu a Sant Cugat del Vallès, per reforçar la gestió i la coordinació de les seves operacions davant el creixement nacional i internacional del negoci, ha informat l'empresa vallesana.
Castán compta amb més de 30 anys de trajectòria professional en els àmbits de les operacions, la logística i la gestió de la cadena de subministrament. Durant més de dues dècades ha desenvolupat la seva carrera a Celsa Group, on ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat, entre els quals els de director de Planificació i Logística i responsable corporatiu de Logística Externa.
Al llarg de la seva carrera ha gestionat operacions industrials i equips de gran dimensió, amb responsabilitats en planificació, producció, emmagatzematge i transport. També ha participat en projectes vinculats a la seguretat, la sostenibilitat, la qualitat i la digitalització dels processos de transport.
Des de la nova posició, Castán contribuirà al desplegament del Pla Estratègic 2026-2028 de Moventis i treballarà amb els diferents equips de la companyia per avançar en la coordinació de les operacions, la regularitat dels serveis i l’adaptació dels processos a les necessitats de cada territori.