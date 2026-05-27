Pimec Vallès Occidental busca les empreses referents de la comarca

Pimec Vallès Occidental ha obert el termini per presentar candidatures a la quarta edició dels Reconeixements Empresarials de la comarca, una iniciativa que distingeix empreses i projectes destacats del territori. L’acte tindrà lloc el pròxim 18 de juny al pavelló de La Llana de Rubí i comptarà amb la participació del ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
Els guardons reconeixeran iniciatives empresarials en set categories: comerç de proximitat, impuls a la Formació Professional i al talent, jove empresari o empresària, pime innovadora, creixement industrial, associacionisme empresarial i diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral.
El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha assegurat que aquests reconeixements “s’han consolidat com una iniciativa que posa en valor l’esforç, la capacitat d’innovació i el compromís de les empreses del territori amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca”. Pujol també ha animat les les empreses vallesanes a presentar-hi candidatura i compartir “projectes i trajectòries que són exemple de talent, emprenedoria i competitivitat”. Segons el president de l’entitat, “el teixit empresarial del Vallès Occidental és un dels grans motors econòmics del país”.
La darrera edició dels Reconeixements Empresarials, celebrada a Sant Cugat del Vallès, va reunir més de 400 assistents entre empresaris, representants institucionals i agents econòmics.
Enguany, Pimec Vallès Occidental ha escollit Rubí com a seu de la quarta edició per reforçar el caràcter territorial i itinerant dels reconeixements i posar en valor el pes industrial del municipi dins del Vallès Occidental i de Catalunya. A l’acte també hi assistirà l’alcaldessa de Rubí i presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Ana María Martínez.
Les empreses interessades poden presentar la seva candidatura fins al 4 de juny enviant un correu electrònic a pimec.vallesoccidental@pimec.org. El jurat es reunirà l’endemà, 5 de juny, per valorar les propostes presentades.