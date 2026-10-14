La Cambra de Terrassa obre l’exposició pública del cens electoral del 2026

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha obert aquest dimarts el període d’exposició pública del cens electoral del 2026, un tràmit previ a les eleccions de les cambres de comerç de Catalunya, previstes inicialment per a la tardor del 2027. Les empreses i els professionals autònoms dels 12 municipis de la demarcació ja poden comprovar si hi figuren inscrits, així com el grup i la categoria que els corresponen, i presentar reclamacions en cas de detectar-hi errors.
El cens es pot consultar electrònicament fins a l’11 de novembre a través de la pàgina habilitada per a aquesta finalitat. Per accedir-hi, les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial, industrial o de serveis en alguns dels municipis de la demarcació han d’introduir el seu NIF. L’àmbit territorial de la Cambra comprèn Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa, Rellinars, Rubí, Sant Cugat, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
El termini per presentar reclamacions s’estén fins al 25 de novembre. Les persones amb dret de sufragi actiu —és a dir, de vot— poden reclamar si consideren que han estat excloses indegudament del cens electoral o que hi consten sense tenir-hi dret. També poden sol·licitar que es revisi la seva classificació en el grup, la categoria o, si escau, la subcategoria corresponent. Les reclamacions s’han de tramitar telemàticament mitjançant el formulari habilitat al web de la Generalitat. Un cop acabat el termini, el cens continuarà disponible per a la consulta.
La inscripció també permet exercir el dret de sufragi passiu, és a dir, presentar candidatura al ple de la Cambra, sempre que es compleixin els requisits establerts per la normativa electoral.
Un procés digitalitzat
El procés d’enguany incorpora canvis del pla de transformació digital impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. Els tràmits electorals es gestionaran a través de la Finestreta Única Empresarial, mitjançant l’aplicació TEI, que permet gestionar transversalment els expedients i integrar-hi les diferents fases de tramitació.
En les eleccions camerals del 2023, el cens de la Cambra de Terrassa estava format per 34.547 empreses i professionals autònoms. Si es comptabilitzen les adscripcions als diferents epígrafs, la xifra s’elevava a 40.978 electors, ja que una mateixa empresa pot tenir dret de vot en més d’una categoria.
Per resoldre dubtes sobre el procés, la Cambra ha habilitat un espai específic d’informació i atenció. Les consultes es poden adreçar al correu electrònic eleccionscambra@cambraterrassa.org, al telèfon 678 754 207 o mitjançant una cita prèvia.