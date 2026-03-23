La Cecot demana a la CNMC que no deixi fora la indústria catalana en l'accés flexible a les xarxes d'energia

La Cecot demana a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que l’accés flexible de la demanda inclogui les xarxes de 25 kV per no deixar fora la indústria catalana. La Comissió d’Energia i Sostenibilitat (CES) de la patronal amb seu a Terrassa ha presentat al·legacions al tràmit d’audiència de la Proposta de Resolució RDC/DE/003/25 de la CNMC, que regula els permisos d’accés flexible de la demanda a la xarxa de transport i les xarxes de distribució.
L'organització multisectorial assegura compartir plenament l’objectiu de la CNMC d’introduir mecanismes d’accés flexible que permetin optimitzar l’ús de la xarxa i facilitar la transició energètica. Ara bé, sosté que l’establiment del llindar de 36kV limita l’abast efectiu de la mesura a Catalunya, atès que la pràctica totalitat del teixit industrial català opera en xarxes de 25 kV. “Ajustar aquest llindar permetria que la flexibilitat arribés a més empreses industrials, afavorint la inversió, l’electrificació de processos i una millor gestió de la demanda”, explica Josep Casas, director de l’Oficina per a la Transició Energètica de la Cecot.
Segons l'entitat empresarial, el llindar establert en la proposta "no respon a criteris tècnics ni operatius justificables, ja que les xarxes de 25 kV tenen les capacitats tècniques que permeten operar amb flexibilitat (telecontrol i supervisió avançada, sistemes de protecció equivalents, capacitat de maniobra N-1 i infraestructura apta per telemesures i instruccions en temps real)". Per tant, la patronal considera que no hi hauria cap impediment tècnic perquè les instal·lacions connectades a xarxes de 25 kV puguin gaudir dels nivells de flexibilitat previstos pels permisos de connexió de Tipus 1 i Tipus 2.
La Cecot recorda que l’accés flexible és considerat una eina clau per desbloquejar connexions en un context en què moltes línies estan administrativament saturades malgrat no estar-ho físicament la major part del temps. Aquest mecanisme permet autoritzar increments de potència amb limitacions temporals en hores punta, facilitant l’electrificació industrial i projectes d’autoconsum i generació distribuïda.
Per aquest motiu, la sol·licitud via al·legacions de la Cecot a la CNMC proposa una modificació concreta: substituir el requisit “tensió superior a 36 kV” per “tensió superior a 24 kV”, sempre que la instal·lació acrediti les capacitats tècniques previstes (telemesura, dispositius de control, resposta en temps real, etc.), i habilitar explícitament la possibilitat d’accés al mateix règim operatiu amb validació del gestor de la xarxa de distribució.
“Aquesta adaptació reforça els objectius de la pròpia CNMC: més flexibilitat disponible, menys congestions i un ús més eficient de la infraestructura existent”, remarca Casas, qui afegeix que “si la flexibilitat només s’aplica per sobre de 36 kV, estem deixant fora gran part de la realitat del teixit industrial de l’Estat i impedint inversions i electrificació de moltes pimes”.
La Comissió d’Energia i Sostenibilitat de Cecot defensa que el canvi plantejat a la proposta de la CNMC incrementaria la flexibilitat disponible per a la xarxa, reduiria congestions sense noves inversions en infraestructures i democratitzaria l’accés a serveis de flexibilitat, millorant la competitivitat de les nostres pimes industrials.