La Cecot demana una esmena a la totalitat a la proposta de reducció de jornada

La Cecot demana als grups polítics amb representació al Congrés que no donin suport a la proposta de reducció de jornada laboral màxima a 37,5 hores aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres. El projecte de llei, impulsat pel ministeri de Treball amb el suport dels sindicats, entra en el procés de tràmit parlamentari i des de la patronal amb seu a Terrassa apel·len els partits a que "si cal, s’esmeni la totalitat de la proposta amb l’únic objectiu que retorni al marc del diàleg social i les taules de negociació col·lectiva d’on no hauria d’haver marxat mai”. De fet, l'organització multisectorial manté la seva demanda a Junts d’una esmena a la totalitat en seu parlamentària.

L'entitat considera que la proposta incidirà de manera negativa sobre autònoms, microempreses i pimes, "el 98% del nostre teixit empresarial", diuen. L'associació empresarial estima que la mesura incrementarà els costos laborals entre un 6% i 7%, quelcom que se sumaria –sostenen– a l’increment ja acumulat de costos laborals d’un 18% des de l’any 2019 i que "afectarà la viabilitat de moltes petites empreses”.

A les empreses que representa la Cecot els preocupa no només l’impacte que aquesta mesura tindrà sobretot en el cas d’autònoms, micro i pimes sinó també en les dinàmiques de la negociació col·lectiva i l’autonomia de les parts negociadores, sindicats i patronals, indiquen. En aquest sentit, des de l'entitat empresarial asseguren que no qüestionen la reducció de jornada per se. "Fa dècades que pactem amb els sindicats reduccions de jornades mitjançant els convenis col·lectius i d’empresa –assenyala el president de la Cecot, Xavier Panés– i en aquests pactes es tenen en compte factors com la dimensió, el sector, l’activitat i un calendari amb terminis acordats que permeten planificar i implementar de manera consensuada”. En aquesta línia, la patronal lamenta que "ara ens trobem amb una mesura imposada, que no té en compte les peculiaritats de cada sector, ni la realitat de les empreses".

"Les millores socials sempre han de ser negociades, és legítim que els sindicats lluitin per aconseguir millores en aquest sentit. Però no podem perdre de vista que les empreses han de ser competitives i aquí hem d’ajudar tothom. Tant administració, empresariat, com plantilles”, exposa Panés.

“Des de la Cecot ens preguntem què proposarà el Govern per apaivagar aquest impacte i l’experiència ens diu que potser proposaran bonificacions en la contractació laboral de persones treballadores. Creiem que això no resoldrà la manca de productivitat de les empreses, com tampoc afavorirà el descens de l’absentisme. I només actuant sobre productivitat i absentisme estarem evitant l’impacte que sens dubte tindrà la reducció de jornada”, conclou Panés.