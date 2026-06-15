La Cecot dona el tret de sortida a una nova edició del Programa Primer

La Cecot ha donat el tret de sortida a una nova edició del Programa Primer amb l’acollida d’una trobada tècnica que ha reunit professionals vinculats a programes de preacceleració d’arreu de Catalunya. La sessió, celebrada a la seu de l’entitat terrassenca, ha servit per compartir experiències, analitzar l’evolució dels models de suport a l’emprenedoria i abordar els principals reptes de l’ecosistema emprenedor català.
El Programa Primer, impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, destinarà aquest 2026 més de 2,1 milions d’euros a fomentar la creació d'empreses emergents innovadores i de base tecnològica. En total, hi participen 32 programes de preacceleració i 65 entitats, amb presència en 21 comarques catalanes. La iniciativa preveu arribar a 492 emprenedors i oferir prop de 3.400 hores de formació i més de 4.000 hores de mentoria especialitzada.
Durant la jornada, es va posar l’accent en la transformació dels programes d’acompanyament a emprenedors. Segons la directora d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot, Laura Sallent, els models actuals van molt més enllà de l’assessorament tradicional i incorporen mentoria especialitzada, formació empresarial, connexions amb inversors, entorns de prova i suport a l’escalabilitat. “El valor afegit dels programes de preacceleració està en les connexions amb empreses de l’ecosistema i altres entitats i organitzacions que permetin a les 'start-ups' un salt qualitatiu”, va destacar.
La trobada també va reivindicar el paper dels ecosistemes col·laboratius, que connecten empreses emergents, empreses consolidades, universitats, centres de recerca, administracions i inversors. Segons els organitzadors, aquestes aliances faciliten la transferència de coneixement, impulsen la innovació oberta i acceleren el desenvolupament de projectes amb impacte al mercat.
En aquest marc, la Cecot impulsa actualment dues preacceleradores especialitzades. D’una banda, Cecot Healthcare, en marxa des del 2023, ha donat suport a més de 50 "start-ups" vinculades a la salut i les cures i ha aconseguit portar una desena de projectes al 4YFN, l’espai per a emprenedors del Mobile World Congress. De l’altra, aquest any ha estrenat Cecot Alimentació, una iniciativa centrada en la innovació agroalimentària que ja treballa amb 16 propostes.
La patronal considera que l’ecosistema emprenedor català es troba en una fase de consolidació i projecció internacional, tot i que encara afronta reptes com la captació de talent, l’accés al finançament en etapes de creixement o la transferència efectiva del coneixement generat als centres de recerca. Tot plegat, en un context en què la digitalització, la intel·ligència artificial, la digitalització i la sostenibilitat obren noves oportunitats per a l’emprenedoria innovadora.