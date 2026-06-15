La Cambra de Terrassa obre la quarta edició d'Impulsa Startup per accelerar deu projectes tecnològics

La Cambra de Comerç de Terrassa ha posat en marxa la quarta edició d’Impulsa Startup, programa d’acceleració destinat a donar suport a projectes empresarials de base tecnològica que ja disposen d’un producte mínim viable (MVP) validat i volen fer el salt cap al creixement, la captació d’inversió i la consolidació al mercat.
La nova convocatòria, que forma part d’un programa subvencionat pel Fons Social Europeu, mantindrà obertes les inscripcions fins al 22 de juny i s’adreça tant a empreses emergents constituïdes amb una antiguitat màxima de cinc anys com a projectes tecnològics en fase de desenvolupament que ja hagin validat la seva proposta de valor.
L’objectiu és proporcionar als participants –se seleccionaran deu propostes– un itinerari personalitzat per accelerar el desenvolupament empresarial, amb mentoria especialitzada i assessorament en àmbits clau com el pla de negoci, l’estratègia comercial i de vendes, els aspectes legals, la preparació de rondes d’inversió o la millora del discurs de presentació davant d’inversors i potencials socis.
A més de l’acompanyament individualitzat, els emprenedors tenen accés a activitats de "networking" i a la connexió amb diferents agents de l’ecosistema emprenedor, com ara mentors, empreses emergents i inversors.
El programa pretén reduir el risc associat a les primeres etapes de creixement empresarial i facilitar la generació de noves oportunitats de negoci.
Premi i accés a la final nacional
Un dels principals atractius d’Impulsa Startup és la jornada final o Demo Day, en què els participants presenten els seus projectes davant d’un jurat expert. La proposta guanyadora obtindrà un premi de 4.800 euros i accedirà directament a la final nacional del programa, vinculada al 4YFN (Four Years From Now), l’esdeveniment de referència per a "startups" que se celebra en el marc del Mobile World Congress.
En cas d’imposar-se també en la fase estatal, el projecte podrà optar a un premi addicional de 12.000 euros per impulsar el seu creixement.
La tercera edició encara està en marxa
La convocatòria de la quarta edició coincideix amb la recta final de l’actual programa d’acceleració. La tercera edició d’Impulsa Startup encara està en desenvolupament i culminarà aquest dijous, 18 de juny, amb la celebració del Demo Day, on els set projectes participants exposaran les seves iniciatives davant del jurat i d’inversors, per accedir a finançament. Cada emprenedor disposarà de quatre minuts per fer el seu "pitch" i presentar l’evolució del projecte.
El comitè d’avaluació d’aquest “Demo Day” estarà format per:
· Mercè Tell - Sòcia fundadora Encomenda Smart Capital
· Lluís Juncà - Assessor i inversor d’start-ups, docent en innovació, economia i sostenibilitat
· Alba Cabeza - Cap dels serveis de Transformació Digital de la Cambra Comerç de Terrassa