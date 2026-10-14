La Cecot i la UIC uneixen esforços per apropar universitat i teixit empresarial

La patronal Cecot i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) han signat un conveni de col·laboració per establir un marc estable de cooperació entre el món universitari i el teixit empresarial. L’acord vol impulsar iniciatives conjuntes en els àmbits de la formació, la transferència de coneixement i l’emprenedoria, aprofitant la capacitat acadèmica, investigadora i d’innovació de la UIC per posar-la al servei de les empreses i els professionals vinculats a la patronal vallesana, a través de la Fundació Cecot Formació i de la Fundació Persona i Treball.
A la signatura hi han assistit el rector de la UIC, Alfonso Méndiz, i el secretari general de la Cecot, Oriol Alba Sendra. “El conveni neix amb l’objectiu de facilitar fórmules de cooperació que siguin eficaces i operatives i que permetin desenvolupar iniciatives d’interès comú per a les dues institucions”, ha explicat Alba.
L’acord preveu diferents àmbits de col·laboració. D’una banda, les dues institucions promouran i organitzaran activitats formatives, cursos d’especialització i jornades d’actualització professional. També impulsaran actuacions conjuntes per transferir coneixement, fomentar l’esperit emprenedor i donar suport a la creació de noves empreses.
Primera col·laboració en IA
El conveni marc ja s’ha concretat en un primer acord específic de formació vinculat al Màster en IA for Business, Big Data i Analytics de la UIC. La iniciativa afavoreix les condicions de matrícula dels alumnes que hi accedeixin a través de la Cecot. Aquesta primera col·laboració vol facilitar a les empreses l’accés a formació especialitzada en àmbits amb una incidència creixent en la transformació dels models de negoci, com la intel·ligència artificial (IA), l’anàlisi de dades i el Big Data.
Carlos Cosial, director del màster, ha assenyalat que l’acord permet “connectar dos mons que es necessiten mútuament”. També ha destacat el fet que els alumnes amb idees de negoci “puguin trobar vies per desenvolupar-la i continuar avançant un cop finalitzats els estudis” i que les empreses trobin en la UIC “un aliat”.