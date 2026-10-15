Relleu a la presidència de Cerclemón, la comissió solidària de la Cecot

Pol Solanellas Martorell assumeix la presidència de Cerclemón, la comissió solidària de la Cecot. Solanellas substituirà Marta Sánchez Ugart, qui ha estat al capdavant de la comissió des del gener de 2024. El relleu dona continuïtat a una etapa en què la comissió ha intensificat l’activitat, ha ampliat la capacitat de mobilització del teixit empresarial i ha assolit xifres creixents de recaptació destinades a entitats i projectes socials del territori.
Solanellas afirma que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de mantenir la dinàmica dels darrers anys i, a més, ampliar la participació de joves en la comissió, amb la intenció de reforçar el vincle entre les noves generacions empresarials i el compromís social. “Assumeixo la presidència amb la voluntat de donar continuïtat a una manera de fer que ha demostrat que, quan sumem empreses, persones i entitats socials, podem generar un impacte real al nostre entorn. Un dels reptes d’aquesta nova etapa serà implicar més joves en Cerclemón i fer-los partícips d’aquest compromís amb el territori”, ha declarat Solanellas.
La darrera etapa de Cerclemón, liderada per Marta Sánchez Ugart, ja tenia com a principal objectiu ampliar l’abast de la comissió més enllà de les empreses vinculades al Cercle Cecot de Joves Empresaris i donar a conèixer la iniciativa al conjunt del teixit empresarial de Terrassa i del Vallès.
Una de les principals iniciatives consolidades durant la presidència de Sánchez va ser el Sopar Solidari, que funcionava com a punt de trobada entre empreses, professionals i entitats socials. Aquesta activitat solidària, que ha estat l’acció amb més capacitat de captació de fons de la comissió –80.798 euros en tres edicions, mobilitzats per a projectes socials del territori–, sempre s’ha desplegat en cooperació amb altres entitats involucrades tant en context com en necessitats.
Cerclemón treballa des de 2005 amb l’objectiu de fomentar la responsabilitat ètica i social entre empreses i professionals i canalitzar el compromís empresarial cap a iniciatives socials. Així doncs, la comissió prioritza els projectes de proximitat amb impacte directe sobre les persones, especialment els relacionats amb la salut, l’educació, la formació, l’orientació i la inserció laboral de joves i col·lectius en situació de vulnerabilitat.
L’activitat de la comissió parteix de la voluntat d’integrar el retorn social en el creixement econòmic, connectant els recursos, els coneixements i la capacitat de mobilització de les empreses amb entitats especialitzades que treballen sobre el terreny.
En aquesta nova etapa, Pol Solanellas es proposa preservar el model de col·laboració impulsat durant els darrers anys i, a més, ampliar la base de persones joves implicades en la comissió, amb l’objectiu d’enfortir la continuïtat generacional del projecte i la seva capacitat de mobilització.