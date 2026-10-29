La sostenibilitat, una porta a clients i finançament: "No ens fa més rendibles, ens fa elegibles”

La sostenibilitat pot anar més enllà de reduir l’impacte ambiental i convertir-se en una eina per estalviar costos, accedir a nous clients i millorar les condicions de finançament. Així ho han exposat representants de Lamp, Vega Instrumentos i Vytrus Biotech durant la segona edició de l’ESG Xperts Fòrum, organitzat aquest dijous per la Cambra de Comerç de Terrassa.
Els tres casos han posatr de manifest que els resultats no sempre es tradueixen directament en un increment dels beneficis, però que integrar aquests criteris en l’estratègia de negoci pot acabar generant estalvis tangibles i obrir oportunitats comercials. “La sostenibilitat no ens fa més rendibles, ens fa elegibles”, ha resumit Albert Jané, CEO i cofundador de Vytrus Biotech.
Segons Jané, els criteris ESG no determinen directament els marges d’aquesta empresa d’ingredients actius per al sector cosmètic que ven a 52 països, però cada vegada tenen més pes en la seva selecció com a proveïdor. Vytrus calcula que aproximadament un 20% de les vendes correspon a clients que li han demanat informació sobre aquesta qüestió. Jané considera, però, que el pes real és superior, perquè part de les dades ja són públiques i no tots els clients les sol·liciten expressament. En alguns casos, aquests requisits són determinants per accedir al procés de selecció: el grup L’Occitane, va explicar, exigeix disposar de la certificació EcoVadis per poder ser avaluat.
A més, aquests criteris poden reduir les despeses financeres. Jané ha comentat que, en un préstec bancari de 500.000 euros aconseguit el 2023, Vytrus va estalviar uns 80.000 euros entre costos financers i d’avals. A més, ha apuntat que hi ha fons d’inversió que incorporen aquests factors en les seves decisions i d’altres que centren la seva activitat en empreses amb un compromís destacat en aquest àmbit.
Avantatges inesperats
Quico Escudé, responsable de Compres i Sostenibilitat de Lamp, ha explicat que la companyia terrassenca, dedicada a la il·luminació tècnica i arquitectònica, ha incorporat la sostenibilitat per diferenciar-se en un mercat competitiu i que fins i tot li ha suposat oportunitats inesperades. Un dels exemples és la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum. La inversió, que inicialment es preveia recuperar en cinc o sis anys, va escurçar el termini a entre tres i quatre anys arran de l’encariment de l’energia. D’altra banda, l’aposta per l’alumini reciclat li va donar un avantatge durant els problemes de disponibilitat d’alumini primari derivats de la guerra d’Ucraïna, perquè ja havia validat un material alternatiu que li va permetre assumir comandes que altres competidors no podien servir.
La companyia egarenca ha desenvolupat un servei per actualitzar lluminàries i allargar-ne la vida útil sense substituir-les completament. “Això aparentment és un factor mediambiental”, ha indicat Escudé. Ara bé, el directiu ha destacat també que aquesta solució costa un 25% menys a l’empresa i es pot oferir als clients amb un preu un 10% inferior, “amb un increment de marge i de fidelització del client”. “La sostenibilitat no tracta només de salvar el planeta, sinó que ens fa més competitius”, ha assenyalat.
Per la seva banda, Ernesto Urbani, responsable financer de Vega Instrumentos a Espanya, situada a Sant Cugat, ha defensat que, en el seu cas, l’aposta per la sostenibilitat respon tant a la convicció de l’empresa familiar com a les exigències del mercat i a criteris financers. En aquest sentit, ha assenyalat que els clients i proveïdors demanen cada vegada més dades ambientals i socials en els processos d’homologació i contractació. Per això, ha remarcat la importància de disposar de mètriques fiables que permetin demostrar els resultats de les mesures aplicades.
Els participants en la jornada també han remarcat la importància d’implicar la direcció i d’integrar la sostenibilitat en el conjunt de l’organització, amb comitès transversals i no com un departament estanc.