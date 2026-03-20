Labiana capta més de 5 milions en una ampliació de capital sobresubscrita

Els laboratoris farmacèutics Labiana Health han completat un augment de capital de poc més de 5 milions d'euros. El grup, originari de Terrassa –on manté la planta de fabricació i les oficines comercials de Labiana Life Sciences– ha captat, en concret, 5.072.000 euros a través d'una ampliació que era la condició prèvia a l’efectivitat del préstec sindicat de 37 milions d’euros anunciat ara fa un mes.
Segons ha comunicat la mateixa companyia a BME Growth –mercat on cotitza– el procés d'ampliació de capital ha culminat amb èxit, després d'haver-se subscrit íntegrament el màxim previst de 5.072.000 euros. Durant els períodes de subscripció preferent, d'assignació d'accions addicionals i el període d'assignació discrecional, s'han subscrit un total d'1.268.000 accions de la societat.
Cal destacar que l'operació ha comptat amb una elevada sobresubscripció, havent-se rebut una demanda que ha superat en un 50% el nombre d'accions objecte de l'augment, la qual cosa ha requerit l'aplicació dels mecanismes de prorrateig previstos en els termes de l'ampliació, informa Labiana.
La corresponent escriptura d'elevació a públic de l'augment de capital va ser atorgada aquest dijous i presentada per a la seva inscripció en el Registre Mercantil de Madrid per, a posteriori, realitzar els tràmits necessaris per a la incorporació a negociació de les noves accions a BME Growth.