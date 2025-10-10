L’atur creix entre els joves a Terrassa malgrat la baixada general de setembre

Terrassa va experimentar al setembre una reducció força general de l’atur, amb l’excepció dels joves de menys de 30 anys i el grup de persones sense ocupació anterior.
A escala global, la ciutat va tancar el novè mes de l’any amb 183 desocupats menys que el mes anterior (-1,54%), fins a un total d’11.703. Aquesta tendència positiva es va donar tant entre els homes (-124; -2,54%) com entre les dones (-59; -0,84%), tot i que aquestes continuen sent la majoria dels aturats, amb 6.945 dones davant de 4.758 homes.
Tanmateix, un grup destaca per la seva evolució contrària: els joves d’entre 16 i 29 anys. En aquest col·lectiu, el nombre de desocupats va augmentar en 77 persones (+4,56%), fins a 1.764, mostrant que, malgrat la recuperació general, els menors de 30 anys continuen sent els més castigats.
Baixada en tots els sectors productius
Pel que fa als sectors econòmics, tots van experimentar una disminució de l’atur. En serveis hi ha 158 desocupats menys (-2,02%), a la indústria 30 menys (-2,17%), a la construcció 103 menys (-7,97%) i l’agricultura es manté estable amb 69 aturats. Només els terrassencs sense ocupació anterior (SOA) van registrar un increment, amb 108 aturats més (+8,16%), arribant als 1.432.
Comparació interanual
Si es comparen les dades d’enguany amb les del setembre de l’any passat, la tendència global continua sent positiva: el total d’aturats ha baixat en 389 persones (-3,22%). La reducció es dona tant entre els homes (-186; -3,76%) com entre les dones (-203; -2,84%), i en tots els sectors productius. Concretament, serveis ha perdut 309 desocupats (-3,88%), la indústria 66 (-4,66%), la construcció 170 (-12,51%) i l’agricultura 13 (-15,85%).
Malgrat aquesta millora general, l’atur ha augmentat en el grup de terrassencs sense ocupació anterior (SOA), amb 169 aturats més (+13,38%). Per grups d’edat, entre els joves d’entre 16 i 29 anys també creix l’atur, amb 90 persones més sense feina respecte a l’any passat (+5,38%).