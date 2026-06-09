L'atur es redueix entre les persones amb menys formació a Terrassa

Les persones amb menys nivell de formació són les que han protagonitzat les caigudes més destacades de l’atur el maig a Terrassa. Segons l’últim informe mensual sobre l’evolució de l’atur registrat elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, els descensos més intensos es donen entre els col·lectius sense estudis i amb estudis primaris incomplets, mentre que alguns perfils amb titulacions superiors registren augments en la comparativa anual.
El col·lectiu de persones sense estudis és el que presenta la caiguda mensual més destacada, amb un descens del 8,33% respecte a l’abril, fins a situar-se en 165 persones aturades. També és un dels grups que més redueix la desocupació en termes interanuals, amb una baixada del 20,67%.
Una evolució similar es dona entre les persones amb estudis primaris incomplets, que sumen 419 aturats. En aquest cas, l’atur disminueix un 3,46% en comparació amb el mes anterior i un 14,49% respecte al maig de l’any passat, el segon descens anual més intens de totes les categories analitzades.
Per volum absolut, el gruix de les persones desocupades continua concentrant-se en el nivell d’educació general, que agrupa 6.874 persones. Tot i representar la bossa d’atur més nombrosa de la ciutat, aquest col·lectiu també registra una evolució favorable, amb una reducció mensual de l’1,70% i una disminució interanual del 3,33%.
També presenten descensos tant mensuals com anuals les persones amb programes de formació professional, que sumen 1.184 aturats, així com les que disposen d’una titulació universitària de primer cicle, amb 133 persones registrades a les llistes d’atur.
En canvi, les dades mostren una evolució diferent entre alguns perfils amb estudis més avançats. Les persones amb titulacions tècnic-professionals superiors acumulen 800 aturats, un 4,99% més que fa un any, malgrat la lleugera reducció mensual del 2,08%. Igualment, les persones amb titulació universitària de segon cicle registren un augment interanual del 9,69%, fins a les 668 persones desocupades.
L’única categoria que incrementa l’atur respecte al mes anterior és la d’altres estudis postsecundaris, que passa a 10 persones registrades (+11,11%), tot i que el seu pes dins del conjunt és testimonial.
Les dades evidencien que la millora general del mercat laboral terrassenc durant el maig ha beneficiat especialment els col·lectius amb menor nivell formatiu, mentre que una part dels perfils més qualificats mostren una evolució menys favorable en la comparativa anual.