Nou rècord històric d’afiliats a la Seguretat Social a Terrassa

Terrassa ha tancat el mes de setembre amb 107.375 afiliats a la Seguretat Social, la millor xifra de la història de la ciutat. Segons les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), hi ha hagut un augment de 2.855 persones afiliades, la qual cosa suposa un increment del 2,73% respecte al mes passat.
En comparació amb les dades de setembre de l’any passat, la xifra ha crescut encara més considerablement. El setembre de 2025 es van registrar 103.065 afiliats a Terrassa, 4.310 menys que el 2026, el que representa un augment del 4,18%.
L’increment més gran ha vingut per part de la població femenina, ja que hi ha 1.930 dones afiliades més que a l’agost –de 48.555 a 50.485–, mentre que l’increment de la població masculina ha estat de 930 persones –de 55.960 a 56.890–.
Pel que fa a les afiliacions –un individu pot tenir més d’una afiliació, en funció del nombre de situacions de cotització que tingui–, el nombre també ha augmentat. Durant aquest setembre, Terrassa ha arribat a un total de 112.470, 3.560 més que les 108.910 afiliacions del darrer mes d’agost, la qual cosa suposa un increment del 3,27%.
Fent la repartició de les afiliacions per edat, el segment més afiliat és el de les persones entre 30 i 44 anys (36.095 afiliacions), seguit de les persones entre 45 i 54 anys (32.330 afiliacions). Els grups d’edat menys afiliats han estat els de 55 anys o més, amb 22.585 afiliacions, i els de menys de 30 anys, amb un nombre total d’afiliacions de 21.460 durant el mes de setembre.
Les afiliacions segueixen una tendència molt establerta pel que fa als diferents sectors d’activitat econòmica. El sector amb més afiliats és el dels serveis, amb 85.285 afiliats (el 75,8% del total de les afiliacions), seguit del sector de la indústria, que compta amb 17.760 (el 15,8%). Els dos sectors amb menys afiliacions són els de la construcció (9.275 afiliats, un 8,2% del total) i l’agricultura (150 afiliats, un 0,13%). Aquesta repartició de les afiliacions fa molt de temps que és l’habitual a Terrassa.
L’afiliació a la Seguretat Social a Terrassa deixa, en definitiva, xifres molt positives. L’augment registrat del 2,73% supera les dades del Vallès Occidental, que se situa en un augment del 2,46%. La ciutat també presenta millors xifres que la mitjana catalana, que aquest mes de setembre ha vist créixer el nombre d’afiliats en un 1,02%.