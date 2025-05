El Punt d'Atenció a l'Emprenedoria de Terrassa ha ajudat a crear 742 empreses en deu anys

El Punt d'Atenció a l'Emprenedoria (PAE) de l'Ajuntament de Terrassa ha ajudat a crear més de 700 empreses en una dècada. Segons les dades oficials recollides al termòmetre PAE de la Diputació de Barcelona, entre el 2014 i el 2024, el PAE de Terrassa ha gestionat un total de 742 altes d’empreses, de les quals 515 corresponen a persones treballadores autònomes i 227 a societats. Això el situa com a sisè PAE amb més atencions de la província de Barcelona en aquesta dècada.

La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, va recollir dijous el reconeixement que ha atorgat la Diputació de Barcelona a PAE de Terrassa pel seu recorregut en l’àmbit d’atenció a les persones emprenedores, que es va iniciar l’any 2014, amb la constitució dels primers PAE a la província. En aquests deu anys, el serveu ubicat a l’edifici del Vapor Gran (carrer dels Telers, 5) ha estat un dels que ha registrat més atencions.

Per a la tinenta d’alcalde i regidora d’Empresa, Emprenedoria i Legalització d’Activitats, Meritxell Lluís, aquest atorgament suposa "reconèixer la

professionalitat dels equips tècnics que conformen el nostre PAE i posar en valor el servei que s’ofereix a les persones emprenedores, per informar i assessorar sobre tot el que té a veure amb la constitució d’empreses a la nostra ciutat, per tal de facilitar l’inici d’un projecte empresarial que, de vegades, pot resultar un tasca complexa si no es disposa d’un bon acompanyament. És un orgull l'alta valoració que les persones usuàries fan de l'atenció rebuda al PAE, amb un grau de satisfacció de 9,5 sobre 10, segons les enquestes que fem".

L’objectiu dels punts PAE és facilitar de forma gratuïta i telemàtica la constitució d’empreses, reduint la burocràcia i oferint suport a les persones emprenedores. En el cas de Terrassa, "el servei ha esdevingut una eina essencial per a l’impuls de l’activitat econòmica i l’autoocupació, consolidant-se com un referent dins la xarxa de punts locals de suport empresarial", assenyalen des de l'Ajuntament.

La xarxa de PAE de la província de Barcelona està conformada per 43 entitats locals, que han contribuït a la creació de més de 13.000 noves empreses al territori. El 2024, l’Ajuntament de Terrassa es va adherir al tercer conveni per a l’establiment dels PAE, signat pel Ministeri d’Indústria i Turisme i la Diputació de Barcelona, que comporta continuar la col·laboració fins el 2027.