Sàmper posa Sensofar com a exemple per enfortir l’ecosistema dels semiconductors: "És una empresa de referència"

La multinacional terrassenca Sensofar és, segons el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, “una empresa de referència i una bona pràctica que reforça l’estratègia del Govern per contribuir al creixement de l’ecosistema dels semiconductors a Catalunya”. Sàmper ha visitat aquest divendres les instal·lacions de la firma especialitzada en solucions de metrologia òptica d’alta precisió i ha subratllat que companyies com aquesta són clau per consolidar la cadena de valor del sector i accelerar la innovació en àmbits estratègics, amb l’objectiu d’avançar cap a una major sobirania tecnològica i productiva tant a Catalunya com a Europa.
Sensofar està especialitzada en el desenvolupament, fabricació i comercialització d’instruments avançats de metrologia òptica tridimensional (3D) per a l’anàlisi de superfícies i sistemes d’inspecció, amb aplicació, entre altres, en l’àmbit dels semiconductors. A més, també ofereix serveis de consultoria i suport tècnic per optimitzar processos industrials i de recerca.
La visita del conseller a la seva seu s’emmarca dins l’estratègia del Govern per reforçar el sector, impulsada a través de l’Aliança de semiconductors i xips de Catalunya, creada el 2024 i que agrupa agents públics i privats per definir un full de ruta compartit que millori el posicionament internacional del sector i en reforci la competitivitat. A través de l’Aliança, també es facilita l’accés a finançament, al talent i a projectes de col·laboració internacionals, entre d’altres.
Segons dades d’ACCIÓ, l’ecosistema català dels semiconductors integra ja 260 agents entre empreses, centres tecnològics i institucions de recerca, amb més de 4.600 professionals altament qualificats.
Fundada per Ferran Laguarta i Roger Artigas i amb seu al Parc Audiovisual de Catalunya, Sensofar comercialitza tecnologia pròpia sota diferents línies de sistemes i sensors. Entre les seves dues divisions –Sensofar Metrology i Sensofar Medical–, el grup factura entre 23 i 24 milions d’euros i dona feina a uns 120 treballadors, amb presència internacional a la Xina, Corea del Sud, Alemanya, els Estats Units i el Regne Unit, on precisament acaba de nomenar Jamie Greatrix com a director general i comercial de Sensofar UK “per donar suport al creixement i l’expansió global de l’empresa en mercats clau”.
En l’àmbit del suport públic, la firma terrassenca ha rebut diferents ajuts del Departament d’Empresa: 34.784,88 euros en ajuts a inversions productives el 2025, 6.000 euros en cupons a la competitivitat empresarial el 2022 i més d’un milió d’euros entre 2003 i 2012. En total, el suport acumulat entre 2003 i 2025 ascendeix a 1.083.095,94 euros.