Terrassa reforça la seva presència a la fira mundial de referència del tèxtil tècnic

Terrassa referma el seu paper com a pol dels materials tèxtils avançats amb la participació destacada de diverses empreses egarenques i Tèxtils.CAT a Techtextil, la fira internacional de referència del sector que se celebrarà a Frankfurt del 21 al 24 d’abril. El clúster català hi acudirà amb una delegació rècord de 24 socis, la més nombrosa des de la seva primera participació el 2009, i amb un protagonisme especialment marcat de l’ecosistema terrassenc.
Dins l’estand conjunt del clúster (pavelló 12.1, D39), una fórmula que permet compartir despeses i incrementar la visibilitat, hi exposaran 12 socis de Tèxtils.CAT, entre els quals diverses organitzacions amb seu a Terrassa com Dúctel, Finsa Job Group, Leitat, Pont, Aurell y Armengol i Hilados Egarfil. Els altres 12 socis participaran amb estand propi, distribuïts pels diferents pavellons de la fira. I aquí també hi trobem empreses de Terrassa com Rosich y Puigdengolas i VTS Technical Textiles – Velluts Group. En conjunt, la representació egarenca tindrà un pes rellevant dins la delegació catalana.
La participació en la fira Techtextil, una de les principals accions d’internacionalització del clúster, permet projectar la competitivitat dels seus socis al mercat global, facilitant l’accés a mercats estratègics i potenciant la innovació col·laborativa. En aquest sentit, més enllà de l’exposició, Tèxtils.CAT ha preparat activitats de "networking" i visites personalitzades per als seus socis dissenyades per connectar l’ecosistema català amb els seus col·laboradors estratègics internacionals, reforçant vincles i impulsant la innovació en xarxa.
Enguany, la participació incorpora també una novetat destacada i una nova fita per a Tèxtils.CAT: la directora del clúster, Ariadna Detrell, entra a formar part de l’"advisory board" (junta assessora) de Techtextil, l’òrgan que assessora Messe Frankfurt sobre la direcció estratègica de la fira. És la primera vegada que una entitat espanyola és representada en aquest comitè, format per 16 membres procedents principalment d’Alemanya, Bèlgica, França, Àustria i Itàlia, un fet que posiciona el sector català dels materials tèxtils avançats al nivell dels principals pols europeus.