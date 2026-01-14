Vytrus rep 2 milions de l’ICF per a la seva nova planta a Terrassa

L'empresa biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech ha rebut un préstec ICF Eurocrèdit de 2 milions d’euros per part de l’Institut Català de Finances (ICF) per finançar la posada en marxa de la seva nova planta productiva a Terrassa. La inversió total del projecte és de 3,5 milions d’euros des del novembre del 2025 a finals del 2026–el finançament d'aquesta inversió s'estructurarà al voltant d'un 50% amb recursos propis i un 50% amb finançament a llarg termini– i formarà part del pla estratègic de la companyia per ampliar les seves instal·lacions i donar resposta al creixement de la demanda global dels seus ingredients actius naturals per al sector cosmètic.
Segons ha comunicat Vytrus a BME Growth, el préstec Eurocrèdit de l’ICF té un tipus d’interès fix del 3,03%, un termini de devolució de 10 anys amb un any de carència i no comporta comissions d’estudi, d’obertura ni de formalització. L’amortització anticipada té un cost del 0,25% del principal. Amb aquesta estructura, Vytrus manté un perfil financer equilibrat i prudent, alhora que assegura la capacitat d’executar una inversió de gran impacte estratègic.
Com ja va informar la mateixa empresa a finals d'octubre, la seu social, el centre d'R+D+I, les oficines centrals i la resta de serveis corporatius de Vytrus es mantindran a les actuals instal·lacions del carrer de Sant Gaietà, situades a tot just deu minuts de la nova planta. La companyia ja ha tancat la majoria de contractes amb industrials i proveïdors d’equipament necessaris per a la seva posada en marxa, i manté el calendari previst per tenir-la plenament operativa durant el darrer trimestre de 2026.
Multiplicar la capacitat productiva
Aquesta nova nau, dedicada a producció i logística, disposarà de 1.600 metres quadrats –d'aquesta manera, la companyia tindrà unes instal·lacions totals d'uns 3.000 metres quadrats de superfície– i permetrà triplicar la capacitat de producció actual de Vytrus en una primera fase. La companyia estima que una segona fase d’inversió addicional de 2 milions d'euros podria multiplicar-la per cinc.
L'ICF és la banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu facilitar finançament al teixit empresarial i català a través de préstecs, avals i capital de risc per a impulsar el creixement i la transformació de l'economia catalana i donar suport a l'ecosistema emprenedor. Segons el mateix institut, els préstecs ICF Eurocrèdit ofereixen condicions avantatjoses per a les pimes catalanes que vulguin impulsar inversions, obrir nous mercats i desenvolupar projectes innovadors gràcies al cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Vytrus explica en la informació remesa a BME Growth que la inversió de la nova planta respon al creixement continuat de la companyia, però també a la necessitat d'estar industrialment preparats per a treballar amb grans clients internacionals, que exigeixen als seus proveïdors una sòlida capacitat de producció i la possibilitat d'absorbir volums significatius de comandes en terminis ajustats. "Aquest projecte s'emmarca en l'estratègia de creixement i consolidació de la societat com a referent internacional en biotecnologia aplicada a la cosmètica, reforçant el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat i la creació de valor per a accionistes, clients i col·laboradors", conclou.