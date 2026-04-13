Vytrus protegeix la seva innovació per reforçar el seu posicionament en biotecnologia cosmètica

L’empresa terrassenca Vytrus Biotech ha registrat la tecnologia Exopeptides, un moviment estratègic per consolidar el seu posicionament en la innovació cosmètica basada en exosomes vegetals, petites vesícules extracel·lulars que transfereixen informació biològica.
Tot i que aquesta plataforma ja formava part de la seva activitat investigadora, el registre suposa un pas clau en la protecció i valorització del seu desenvolupament científic. A partir de la recerca, l’empresa ha identificat diversos pèptids d’origen vegetal en l’interior dels exosomes naturals que han demostrat beneficis en l’envelliment saludable, la regeneració cutània i l’acció antiinflamatòria. De fet, la tecnologia en qüestió dona suport al desenvolupament d’ingredients actius cosmètics avançats per a la cura de la pell i els cabells, combinant l’eficàcia biològica i clínica amb un enfocament natural i sostenible, i ja es troba integrada en tres ingredients de la companyia, orientats a la longevitat de la pell, al rejoveniment cel·lular i a millorar la densitat capil·lar.
Segons el director executiu, director científic i cofundador de Vytrus, Òscar Expósito, “Exopeptides representa més que una marca comercial” i permet a les empreses cosmètiques “aprofitar els sistemes de comunicació de la natura per aconseguir una pell i uns cabells més sans i resistents”.
El registre s’emmarca dins l’estratègia de propietat intel·lectual de la firma, que inclou patents i la protecció de metodologies clau.