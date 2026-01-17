Apareixen a Terrassa adhesius neonazis dels seguidors del Sabadell

Dies després del derbi de la Copa Catalunya de futbol entre el Terrassa F.C. i el C.E. Sabadell encara hi surgeixen polèmiques. La Unitat Contra el Feixisme i Racisme (UCFR) de Terrassa ha denunciat a xarxes socials l'aparició d'enganxines amb temàtiques d'extrema dreta i que fan apologia directe del nazisme a les immediacions de l'Estadi Olímpic.
La UCFR apunta al HHSBD, un nou grup d'animació ultra del Sabadell: "Membres d'aquest grup també estaven dins l'Olímpic fent salutacions nazis", han alertat des de la unitat terrassenca. També carreguen contra la policia i el club terrassista. "És un fet molt greu la passivitat de Mossos i de qui els hagi vengut les entrades", han assegurat, i han afegit que aquestes accions acaben per generar "impunitat del feixisme".
El HHSBD ha fet el seu primer comunicat aquest dissabte, en el qual es feien afirmacions com que "tots els integrants estem disposats a vessar sang si la ocasió ho convé" per lluitar contra "aquells que no respectin els nostres valors i ideologia". També hi inclouen consignes racistes i insten als seguidors del club sabadellenc a "ajudar a frenar els costums i tradicions alienes" "en nom de Deu".
Per la seva banda, el C.E. Sabadell ha emès un altre comunicat en el que rebutja l'aparició d'aquest nou grup neonazi: "El C.E. Sabadell és un club centenari, obert, plural i respectuós que entén el futbol com un espai de convivència, passió i orgull compartit, mai com una eina de confrontació o intimidació", han afirmat, i han destacat que "el club actuarà amb tota la determinació necessària per preservar aquests principis i no tolerarà cap conducta que posi en risc la seguretat, convivència o el bon nom del CE Sabadell".
Una agressió després del partit
Després del derbi de dimecres, un aficionat del Sabadell va patir una agressió física fora del camp i va haver de traslladar-se a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per atendre les seves ferides. Segons fonts properes al Diari de Terrassa, aquest incident es va generar a causa de les provocacions constants del HHSBD i d'Honor 1903 (un altre grup d'animació arlequinat) a través de les xarxes socials. Aixó va desencadenar una reacció dels ultres terrassistes que va acabar amb la mencionada agressió.