Berta Muñoz marxa al Waterloo Ducks

La jugadora del Club Egara Berta Muñoz, que farà 22 anys el dia 29 d'aquest mes d'abril, no continuarà la temporada vinent defensant la samarreta del primer equip femení de l’entitat del Pla del Bon Aire. La migcentre terrassenca ha arribat a un acord amb el Waterloo Ducks Hockey Club i provarà fortuna a partir de la temporada 2026-2027 a la lliga belga, una de les més potents del continent.
Muñoz és un producte del planter del Club Egara. Es tracta d’una de les peces clau del conjunt que entrena aquesta temporada Joan Vidal, que marxarà també a final de temporada per entrenar l’equip femení del Polo. També deixarà l’equip la portera Mariona Girabent, que es retira.
Muñoz és una de les migcampistes amb més talent de la lliga i destaca per la seva capacitat per llegir el joc i proporcionar passades de mèrit a les companyes. És una de les campiones de la passada Copa de la Reina.
Ha arribat a un acord amb un dels millors conjunts de la competició belga. El Waterloo Ducks és un dels aspirants al títol de lliga, tant en la modalitat d’herba com en la de sala, una modalitat en la qual va arribar a proclamar-se campió d’Europa.
Berta Muñoz no serà la primera jugadora de l’Egara que hi juga, ja que aquest va ser l’equip de Glòria Comerma quan va decidir marxar a jugar a Bèlgica.