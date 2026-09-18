L'Egara femení inicia una renovació marcada per la joventut

Una profunda transformació tant a la banqueta com sobre el terreny de joc marca el camí del Club Egara femení a la temporada 26-27. Després de la marxa de Joan Vidal al RC Polo, el tècnic Andrew Wilson agafa les regnes de l’equip del Pla del Bonaire, canviant el conjunt masculí pel femení en un retorn als orígens.
El curs passat, les del Pla del Bonaire van ser quartes a la lliga regular i van caure a semifinals de la “final four” contra el Club de Campo. A la Copa de la Reina, van assolir una meritòria tercera posició, mentre que a l’EHL van ser eliminades a la primera ronda.
Enguany, la plantilla ha perdut vuit jugadores molt importants: les porteres Mariona Girabent i Ana Calvo, Sofia Keenan (Real Sociedad), Berta Muñoz (Waterloo Ducksa), Marta Grau (Atlètic), Maialen García, Lola Brea i Laia Insenser, a banda de Julieta Jankunas, que va tornar a mitja temporada a l’Argentina. Aquesta situació ha obert pas al talent jove del planter per accelerar la seva maduresa a la màxima categoria. Des del mes de juny, el cos tècnic ha treballat amb un grup de 30 jugadores per perfilar la plantilla definitiva.
A la final del Campionat de Catalunya, l’Egara va perdre la final a casa per 0 a 5. El partit es repetirà aquest diumenge a les 11 hores a Sant Cugat en una estrena d’altíssima exigència.
Andrew Wilson, entrenador del Club Egara
"M’he retrobat amb jugadores que van debutar amb mi"
Què suposa tornar a assumir la banqueta de l’equip femení? És una delícia tornar als meus orígens a l’Egara. Assumir aquest repte després d’uns set anys és un plaer. M’he retrobat amb jugadores que van debutar amb mi i altres que vaig entrenar a l’escola. Em sento a casa i feliç.
Quin objectiu es marca l’equip per a aquest curs? L’objectiu és competir tot el que puguem a cada partit, sempre amb les ganes i la mirada posada a treure una victòria.
Pel que fa a la plantilla, com valora l’onada de canvis i el planter? Tenim vuit baixes de jugadores internacionals i una lesió de llarga durada. Les joves que pugen tenen molt potencial i el repte de posar-se al nivell ràpidament. El salt físic i mental des de categoria juvenil o Divisió d’Honor B és gran, i la nostra feina és accelerar aquest creixement.
Quins aspectes s’han de polir? Ens hem de posar les piles a escala física, en gestió dels moments clau del matx i en el model conceptual de joc si volem igualar els rivals de la part alta.
Com encaren el debut de diumenge contra el Júnior? Començar fora de casa fa que sigui un inici més difícil, però la lliga serà molt exigent i requerirà un nivell competitiu altíssim des del primer minut.